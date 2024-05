Závodníci na atletickém stadionu v Kolíně změřili síly ve sprintu, vytrvalostním běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem nebo vrhu koulí. Ti nejlepší, co absolvovali gymnastiku, plavání i atletiku, pojedou reprezentovat župu na Přebory ČOS do Pardubic a Prahy. Reprezentanti z Poděbrad jsou Karel Martinec, Jakub Dusílek, Martin Ševčík, Adam Mickerts, Petr Blažek, Čeněk Smejkal, Kryštof Chejlava, Mikuláš Pulda, Matyáš Pulda. Za dívky pojedou zabojovat Aneta Němečková, Zuzana Šafaříková, Rozálie Benešovská, Markéta Pospíšilová, Anna Radoňová, Elena Káninská a Nelly Nechvílová.

Výsledky z gymnastiky a šplhu

Gymnastika chlapci

Mladší žáci I: Jakub Dusílek (1.), Karel Martinec (2.), Adam Mickerts (3.)

Mladší žáci II: Matouš Dolejš (1.), Alex Winter (2.), Jakub Hažmuka a Martin Ševčík (3.)

Starší žáci III: Jonáš Potůček (1.), Čeněk Smejkal (2.), Petr Blažek (3.)

Starší žáci IV: Kryštof Chejlava (1.)

Dorostenci: Mikuláš Pulda (1.)

Muži: Matyáš Pulda (1.)

Šplh chlapci

Mladší žáci I: Karel Martinec (1.), Jakub Dusílek (2.), Michal Černý (3.)

Mladší žáci II: Martin Ševčík (1.), Vojtěch Hažmuka (2.), Matouš Dolejš (3.)

Starší žáci III: Čeněk Smejkal (1.), Petr Blažek (2.), Jonáš Potůček (3.)

Starší žáci IV: Kryštof Chejlava (1.)

Dorostenci: Mikuláš Pulda (1.)

Muži: Matyáš Pulda (1.)

Gymnastika dívky

Mladší žákyně I: Aneta Němečková (1.)

Mladší žákyně II: Zuzana Šafaříková (1.), Anna Čapková (2.), Klára Mašinská (3.)

Starší žákyně III: Rozálie Benešovská (1.), Veronika Švestková (2.), Štěpánka Melíšková (3.)

Starší žákyně IV: Anna Radoňová (1.), Elena Káninská (2.)

Dorostenky: Emma Knotnerová (1.), Štěpánka Sehnalová (3.)

Ženy: Markéta Stiborová (1.)

Šplh dívky

Mladší žákyně I: Aneta Němečková (1.), Leontýna Schmidová(2.), Anežka Čermáková (3.)

Mladší žákyně II: Zuzana Šafaříková (1.), Anna Kafková (3.)

Starší žákyně III: Rozálie Benešovská(1.), Anita Lingrová (2.)

Starší žákyně IV: Anna Radoňová (1.), Elena Káninská (2.)

Výsledky z plavání

Mladší žáci I: Karel Martinec (1.), Jakub Dusílek (2.), Michal Černý (3.)

Mladší žáci II: Martin Ševčík (1.), Matouš Dolejš (2.), Vojtěch Hažmuka (3.)

Starší žáci III: Petr Blažek (1.), Čeněk Smejkal (2.), Jonáš Potůček (3.)

Starší žáci IV: Kryštof Chejlava (1.)

Dorostenci: Mikuláš Pulda (1.)

Muži: Matyáš Pulda (3.)

Mladší žákyně I: Julie Welschová (2.), Aneta Němečková (3.)

Mladší žákyně II: Viktorie Loudová (1.), Soňa Černá (2.), Anna Čapková (3.)

Starší žákyně III: Anita Lingrová (1.), Markéta Pospíšilová (2.), Rozálie Benešovská (3.)

Starší žákyně IV: Anna Radoňová (1.), Elena Káninská (2.)

Dorostenky: Nelly Nechvílová (1.)

Výsledky z atletiky

Mladší žáci I: Karel Martinec (2.), Jakub Dusílek (3.)

Mladší žáci II: Matouš Dolejš (1.), Martin Ševčík (2.)

Starší žáci III: Petr Blažek (1.), Čeněk Smejkal (2.), Jonáš Potůček (3.)

Starší žáci IV: Kryštof Chejlava (2.)

Dorostenci: Mikuláš Pulda (1.)

Muži: Matyáš Pulda (1.)

Mladší žákyně I: Anežka Čermáková (1.), Aneta Němečková (2.)

Mladší žákyně II: Zuzana Šafaříková (2.), Anna Kafková (3.)

Starší žákyně IV: Elen Káninská (1.), Anna Radoňová (3.)

Dorostenky: Emma Knotnerová (2.)

Ženy: Markéta Stiborová (1.)