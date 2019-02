Střední Čechy – Stejně jako v divizi, i další slánské utkání rozhodlo o změně na čele tabulky, tentokrát ve futsalovém krajském přeboru.

Ve slánském derby sice nezačal domácí Hrasl nejlépe, když v úvodu utkání prohrával již rozdílem tří branek, do přestávky však dokázal vstřelit důležitou kontaktní branku, která jej do dalšího průběhu utkání doslova nakopla. Druhý poločas musel být pro hostující Foboz jak ze špatného snu, když během několika minut třikrát inkasoval. Hosté se z tohoto úderu již nevzpamatovali, domácí si pak v klidu dokráčeli pro vítězství a první místo v tabulce.

To bylo dáno rovněž překvapivou porážkou dosavadního lídra tabulky, kladenské Ebárny, která nestačila v divoké přestřelce na borce domácího Atlantiku Rakovník. Stochovské utkání nabídlo divákům kvalitní hru, devatenáct branek a nakonec vydřené vítězství domácího Rakovníka.

Na třetí místo se již probojoval rezervní celek Olympiku Mělník, který hostil o záchranu bojující Atmos Bělá p. B. Jeho utkání s předposledním týmem tabulky však nebylo žádnou procházkou růžovým sadem. Hosté z Bělé podali velice kvalitní výkon a o vítězi nebylo dlouho rozhodnuto. Zápas přinesl rozuzlení až v závěru utkání, kdy se více štěstí přiklonilo na stranu Olympiku Mělník B.

Po úspěšném vstupu do soutěže se v dalším průběhu krajského přeboru trápí futsalisté AFC Kralupy, kteří třikrát v řadě nezískali ani bod. Tentokrát se vydali napravit své bodové manko do Benešova, ale ani tam jim nebylo přáno. Poločas se ještě drželi, do přestávky šli za nerozhodného stavu, jenže ve druhém poločase jim Tenisáci toho příliš nedovolili a body zůstaly v Benešově.

V posledních dvou kolech podal zlepšené výkony poslední Rohožník 21 Praha, i když to na body nestačilo. Tentokrát Rohožník potrápil domácí Legii Příbram, která si nakonec tři body připsala.

To samé se nepodařilo třebusické rezervě. Ta plnila roli favorita v duelu se slánským Unionem jen v první půli, kterou o jediný zásah vyhrála, ve druhé části však třebusičtí totálně propadli. Hosté konečně dokázali prodat kvalitu, jakou jejich kádr disponuje a domácí rozstříleli sedmi zásahy. Připomněli tak, že se s nimi musí počítat.



Výsledky 8. kola: Olymp. Mělník B – Atmos Bělá p. B. 6:5 (4:3), Hrasl Slaný – FC Foboz Slaný 6:3 (1:3), Tenisáci Benešov – AFC Kralupy 6:3 (2:2), Atl. Rakovník – Ebárna Kladno 10:9 (4:5), Legie Příbram – Rohožník 21 13:9 (5:4), PK Třebusice B – FK Union Slaný 3:9 (3:2).

1. Hrasl Slaný 8 7 0 1 54:27 21

2. Ebárna Kladno 8 7 0 1 59:41 21

3. Olymp. Mělník B 8 6 0 2 50:40 18

4. AFC Kralupy 8 5 0 3 56:33 15

5. Legie Příbram 8 4 1 3 59:49 13

6. Foboz Slaný 8 4 0 4 60:53 12

7. Tenis. Benešov 8 4 0 4 30:30 12

8. Třebusice B 8 3 0 5 34:43 9

9. Rakovník 8 2 2 4 39:49 8

10. Union Slaný 8 2 0 6 62:70 6

11. Bělá p. B. 8 2 0 6 44:56 6

12. Rohožník 21 8 0 1 7 35:91 1