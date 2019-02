Praha -Ještě nezasáhli florbalisté Nymburka do mistrovských bojů a už zaznamenali dílčí úspěch. Postoupili z pětičlenné skupiny do druhého kola poháru , kde je čeká Plzeň.

Poslední pokyny kouče Petra Krejčíka (ve žlutém) a jde se na věc. Florbalisté Nymburka jdou do boje | Foto: Foto: oddíl

Radlická hala v Praze hostila jeden z turnajů prvního kola prestižního Poháru České pojišťovny, který pořádal druholigový tým FbC Panthers Praha. Nymburští třetiligoví se po třech výhrách mohli radovat z vítězství v pětičlenné skupině.

První den Nymburk porazil jednoznačně Strakonice, ale poté podlehl týmu Kerio Plzeň. „Plzeň produkovala přesně tu hru, která nám nesedí. Ještě před startem ligové sezony budeme pracovat na různých systémech, které proti těmto celkům potřebujeme praktikovat. Jinak si náš soupeř v tomto duelu vítězství jednoznačně zasloužil,“ hodnotil první hrací den trenér Nymburka Petr Krejčík.

Druhý hrací den se Středočechům postavili do cesty do té doby neporažení Panteři. Domácí nedokázali na dobře hrající Nymburk nic kloudného vymyslet a hosté se tak po výhře 3:1 vrátili do hry o postup.

„Celkově jsme v neděli předváděli lepší florbal a zaslouženě jsme postoupili. Nekladu však Poháru až takový důraz. Letos je pro celý tým prioritou boj o postup do druhé ligy, čemuž jsme podřídili přípravu,“ pokračoval nymburský lodivod.

V posledním vystoupení přehráli nymburští florbalisté Trutnov, na jehož lavičce momentálně působí bývalý kouč juniorské reprezentace a v minulosti i Nymburka Jaroslav Marks.

„Jsme moc rád, že jsme mohli vyzkoušet všechny hráče širšího kádru. Pro ty mladší to byly jedny z prvních ostrých zápasů mezi dospělými. Kluci druhý den ukázali, že když fungují jako tým, tak mohou porážet i papírově silnější výběry,“ těšilo Krejčíka.

Nymburk postoupil z prvního místa a ve druhém kole se může těšit na další čtveřici soupeřů, mezi nimiž vyčnívá jméno prvoligové Plzně.

„Lepšili jsme se tu zápas od zápasu a nakonec jsme zaslouženě postoupili z prvního místa. V koncovkách utkání se projevila naše letní příprava. Soupeře jsme v závěrech přehrávali,“ liboval si nymburský forvard Jan Langweil.

Výsledky SKP Nymburk: - Strakonice 6:2, Kerio Plzeň 2:4, Panthers Praha 3:1, Trutnov 4:2.

Nymburk: Jiránek, Pátek – Janouch, Škoch, Kavalír, Hobort, Kavka – Drápalík, Černý, Drobný, Šácha, Havlíček, Říha, Švach, Langweil.