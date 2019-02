Groningen – Nymburští florbalisté se již potřetí v historii zúčastnili holandského Groningen Open. V roce 2005 přivezli bronzové medaile a v roce 2009 po infarktovém play off vystoupali na stupínek nejvyšší.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Patrik Šimůnek

Do severoholandského Groningenu se sjelo 16 týmu z 8 evropských zemí. Los přiřknul do základní skupiny nymburskému celku belgický Aalst a dva holandské celky – Nijmegen a No Stress. Posledně jmenovaný tým však byl tvořen z hráčů z celé Evropy. První prověrka dopadla na výbornou. Nymburk si s chutí zastřílel a roznesl belgický Aalst 8-1.

Ve druhém zápase se čeští zástupci na turnaji hodně natrápili s Nijmegenem, ač tomu konečný výsledek nenapovídá. Hra byla upracovaná, lehkost z předchozího zápasu zmizela v nenávratnu, i tak z toho bylo vítězství 6-1.

Před závěrečným duelem skupiny bylo jasné, že půjde o souboj o první místo ve skupině. Prohraný z tohoto zápasu tak šel ve čtvrtfinále na největší favority turnaje, švédské Innebandygymnasiet Boras. Zápas s No Stress by se dal přirovnat návštěvě Matějské pouti, protože vývoj skóre byl jako na houpačce. Nymburk prohrával, ale po přestávce šel do jednogólového vedení. Ovšem holandský celek také zareagoval a otočil na 2-3. Za tohoto stavu by šel Nymburk ve čtvrtfinále na švédský strašák. Ovšem dva rychlé góly zaplašily myšlenky na severskou zemi a tak po vítězství 4-3 ovládl Nymburk skupinu a připravoval se na čtvrtfinále proti holandskému FC Torretjes.

V zápase, který rozděluje týmy na úspěšné a neúspěšné, držel Nymburk otěže duelu pěvně ve svých rukou. Již v prvním poločase si vybudoval tříbrankový náskok, který si pohlídal i do závěrečné sirény a po vítězství 3-0 se tak mohl chystat na semifinále – kde čekal švédský velikán.

Nymburk na turnaji odehrál šest utkání, jen jedno se opravdu nevyvedlo. Po hříchu to bylo právě to, které určovalo, zda budou nymburští hráči usilovat o kov nejcennější. Švédové byli všude o krok dříve a trestali chyby nymburských hráčů. Výsledkem toho bylo až hrozivé skóre 1-7.

Každý z hráčů si však chtěl sáhnout na medaili a tak do zápasu o 3. místo se šlo s velkým nasazením. Překážka byla stejná jako v semifinále Innebandygymnasiet Boras, ovšem výběr juniorů. Oproti semifinále předvedli nymburští hráči zcela odlišný výkon. Bylo jich plné hřiště, šance střídala šanci a výsledek 3-1 je ještě lichotkou pro švédský celek.

Po bronzové medaili z roku 2005, zlatu z roku 2009 tak Nymburk v roce 2011 přidal do sbírky další kov, historický druhý bronz.

Sestava Nymburka: Šmíd, Jiránek – Popek, Vlach, Štědrý, Kavalír – Drápalík, Černý, Langweil – Hradecký, Drobný, Hüblbauer.



LUKÁŠ HÜBLBAUER