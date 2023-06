Hosté z Čelákovic potvrdili úlohu favorita a na hřišti to také svým výkonem předváděli. Nohejbalisté Spartaku v dalším pokračování extraligy zvítězili na kurtech Plazů jasným výsledkem.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

TJ Plazy - Čelákovice 1:6

Dvěma tříbodovými šňůrami Čelákovice přehrály soupeřovu snahu o dobrý výsledek. Ta první přišla hned v úvodu, kdy po dvojkách a první trojce šli do trháku 0:3. A ta druhá následovala po vložence, singlu a odvetné trojce. V úvodních dvojkách Holas s Nesládkem přehráli Kučeru se Štěpařem 0:2, totéž se podařilo D. Maturovi s Flekačem. Třetí bod přidala trojice Nesládek, Flekač, Šafr a střídající T. Matura, který za stavu 3:9 v druhém setu přidal desátý bod zablokováním Zelby. Po prohrané druhé trojce přišla na řadu prostřední část, ve které Fodor, Šafr a Hejtík ve třech setech zvýšili na 1:4 ve vložence. Po prohraném prvním setu 10:9 přišel obrat ve druhém, Šafr vybojoval ztracený balon a Fodor ukončil. Tentýž hráč pak ukončil ve třetím na 8:10 smečí přes blok Zelby. Fodorovi se dařilo i v následném singlu, i když s patřičnou dávkou štěstí. Adam vyhrál těsně první set 9:10, když prohrával 6:3 a 9:7. V druhém ho dobře hrající Kučera přehrál 10:5, a tak se rozhodovalo ve třetím. V něm pak domácí hráč za stavu 9:9 na útoku poslal míč do autu. V poslední trojce pak D. Matura, Holas, Čuřík a Spilka vyhráli první set 7:10. V druhém dotahovali ze 7:5 na 8:8, aby na 8:10 ukončoval D. Matura klepákem přes Zelbu.

„Vyšly nám dva trháky, a tak jsme do průběhu hry mohli zapojit všechny hráče ze soupisky. Na vývoj utkání měla vliv naše výhra ve vložence a singlu. Tyhle třísetové zápasy se nám podařilo zvládnout a to rozhodlo. Před nimi jsme sice vedli 1:3, ale kdyby soupeř srovnal, tak by nás mohla ještě čekat dramatická koncovka,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 0:3, 1:3, 1:6. Čelákovice: Spilka, Flekač, Fodor, Holas, Čuřík, D. Matura, Seidl, T. Matura, Hejtík, Nesládek, Šafr.