Vsetín - Čelákovice 5:1, na zápasy 1:0

V úvodních dvojkách hosté vždy vyhráli první set 10:9 resp. 10:8. Další sety jim nevyšly, převážně v koncovkách, i když v druhé dvojce za stavu 9:9 byli blízko k zisku bodu, ale štěstí se přiklonilo na stranu Vsetína. Holas totiž svůj útok nasměroval do autu. V trojkách se soupeři rozešli smírně. Bod pro Čelákovice vybojovala druhá ve složení Bareš, Flekač, Šafr a střídající Nesládek. V prvním ukončoval na 3:10 nekompromisně Šafr přes Stupáka. Ve třetím pak Flekač vybil blok Kurky na 8:10. V singlu proti domácímu Stupákovi nastoupil Kolenský a v lehkém tempu bodoval v prvním setu – 3:10. Unaveně však působil ve druhém. Ve třetím se tahal se soupeřem až do stavu 8:8, na víc už neměl sílu. Domácí šli do trháku 4:1. V odvetné trojce hosté bojovali, co mohli a po nahrávce Nesládka bodoval na 7:10 Šafr. Po hříchu to bylo ze strany Čelákovických vše a tak přenechali body domácímu Vsetínu.

V odvetném zápas se budou nohejbalisté Čelákovic určitě snažit vynutit si třetí duel.

„První sety byly na výbornou, pak jsme bohužel nedokázali na první set navázat. Chybělo nám i více štěstí, vždyť čtyři z pěti utkání byly třísetové bitvy. Uvidíme co doma a budeme se nadále bavit hrou,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Spilka.

Sled zápasů: 3:0, 3:1, 5:1. Čeláíkovice: Seidl, Loffelmann, Flekač, Spilka, Bareš, Nesládek, Hejtík, Holas, Kolenský, Šafr.