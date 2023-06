Extraligoví nohejbalisté Čelákovic znají po dalším zápase nejvyšší soutěže svého protivníka v play off. Tím bude třetí celek tabulky, kterým je Start Praha. V posledním zápase hráči Spartaku prohráli na svých kurtech s týmem Karlových Varů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Čech

Čelákovice - Karlovy Vary 3:6

Čelákovičtí se museli obejít bez Nesládka. Po nevydařené první dvojce a prohře 0:1 se karta obrátila a dvěma výhrami šli domácí do vedení 2:1. Nejdříve Holas se Spilkou ve třech setech zdolali Hokra s Tolarem, když se rozhodovalo ve druhém a třetím setu vždy až posledním možným míčem, a poté trojka D. Matura, Holas a Čuřík přehrála Hrona a bratry Medkovi po setech 10:6 a 10:5. V obou dominovala dobrá hra polařů a důrazný útok D. Matury. Soupeř pak čtyřmi body v řadě otočil vývoj ve svůj prospěch na 2:5. Jiskru naděje na zisk bodu vykřesala odvetná trojka Flekač, Šafr, Spilka. V prvním setu na 10:8 ukončil Šafr vytlučeným blokem J. Medka a ve druhém na 10:9 uzavřel Spilka smečí mezi soupeřovy polaře. To však bylo ze strany domácích vše, a tak je na podzim čeká ve vyřazovací části třetí tým tabulky a to je Start Praha.

„O naší prohře se rozhodlo v prostřední části, ve které jsme nebodovali. Hlavně ve vložce jsme k zisku bodu byli skutečně blízko. Také první odvetná trojka mohla ještě do skóre promluvit, nepovedlo se, a tak se bohužel nestalo nic mimořádného,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 0:1, 2:1, 2:5, 3:5, 3:6. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Čuřík, D. Matura, Seidl, Hejtík, Šafr.