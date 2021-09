Modřice - Čelákovice 6:3

První dvojce Flekač - Nesládek se vedlo do stavu 4:5, pak však zápas hrubě ovlivnil rozhodčí, který nepochopitelně pískl jeden míč proti hostujícímu týmu a ten pak rozhozen set prohrál 10:8. Druhý byl pak o zkažených míčích. Druhou dvojku čelákovičtí v podání Kolenský - Holas vyhráli 1:2 po setech 10:8, 5:10, 9:10. V prvním setu se ještě dost hledali, ale ve druhém již předvedli lepší výkon. Ve třetím to bylo bod za bodem s lepší koncovkou pro hosty.

Domácí pak vyhráli obě trojky a odskočili na dvoubodový rozdíl. Ve vložence si Bareš se Šafrem poradili ve třech setech s Guldou a T. Brennerem. Celé utkání byli lepší, jen chyby ve druhém setu dostali domácí na koně. Ve třetím však potvrdili roli favorita. Stav utkání srovnal Kolenský, který proti Hanusovi vyhrál v pohodě oba sety 5:10 a 4:10. V následných trojkách hosté nic nevytěžili, a když prohráli i odvetnou dvojku, bylo vymalováno.

„Do utkaní jsme zapojili naše mladé hráče, kde se rozhodně neztratili. Bohužel občas nepřesné výroky rozhodčích nás dokázaly vykolejit z našeho tempa. V trojkách se těžko bodovalo. Nebylo však k tomu daleko. Kdyby se vyhrála některá z trojic, mohli jsme pomýšlet i na bod,“ zhodnotil zápas vedoucí Čelákovic Martin Spilka.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 3:1, 3:3, 6:3. Čelákovice: Flekač, Nesládek, Kolenský, Holas, Šafr, Bareš, Matura D., Seidl, Spilka.

Vsetín - Čelákovice 6:1

Hosté prohrávali postupně po prohraných dvojkách a trojkách 4:0. Do vložené dvojky nastoupili mladíci Löffelmann a Čuřík a v prvním setu to dotáhli do stavu 9:9. Střídající Šafr zachytil útok, ale po nevydařené nahrávce si soupeř připsal pátý bod. Stálicí na nohejbalovém nebi je výkon Kolenského v singlu. Za Čelákovice jednoznačně nejlepší utkání. Michal mladého Bílého k ničemu nepustil. Příjem, mezihra a útok byl na jedničku. V odvetné trojce dal Flekač tři esa a na domácí padla deka, set prohráli 8:10. Ve druhém a třetím se však hosté nedostali k útoku, a když ano tak soupeř vše vychytal.

„Sobotní utkání proti Modřicím bylo znát, ale i tak jsem s mladými hráči spokojen. Teď se musíme soustředit na poslední zápas v základní části proti Šacungu,“ zhodnotil zápas vedoucí Čelákovic Martin Spilka.

Sled zápasů: 5:0, 5:1, 6:1. Čelákovice: Flekač, Nesládek, Kolenský, Holas, Šafr, Bareš, Matura D., Seidl, Spilka.