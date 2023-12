Závodnice Sokola Poděbrady v aerobiku se zúčastnily dvou soutěží ve cvičení podle lektora. Daly o sobě opět pořádně vědět, některé z nich si mohli na krk pověsit i medaile a vystoupat na stupně vítězů. Eliška Podhajská vybojovala zlato a odměnou jí byl také rozhovor pro Českou televizi.

Závodnice Sokola Poděbrady v aerobiku | Foto: Sokol Poděbrady

Soutěž Aerobic-Dance League vyvrcholila v Praze. Nejmladší závodnice poděbradského Sokola reprezentovala Terezka Skřivánková, o kategorii výš si zacvičila Eliška Podhajská a přivezla si první místo a velkým zážitkem byl pro ni rozhovor pro Českou televizi, která zde dělala reportáž pro ČT Déčko. V kategorii 9 - 10 let se představily tři závodnice. Nejlepší umístění v kategorii AEROBIC získala Anička Šreková na 5. místě, Lucinka Pavlíková skončila šestá a Klaudinka Kadlecová byla osmá. Kadlecová si přivezla ještě 7. místo z kategorie STEP a v kategorii DANCE si vytančila finále. Pavlíková si přivezla 6. místo v kategorii STEP. „Jsme velmi nadšeni, že naše závodnice jsou všestranné a kromě sportovního aerobiku a pódiových skladeb zvládají i tyto druhy aerobiku,“ radovala se trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková. To potvrdila i Anička Vaněrková v kategorii 11 - 13 let, jenž si zacvičila ve všech nabízených kategoriích. Z AEROBIKU přivezla stříbrnou medaili, ze STEPU 7. místo a finále v DANCE kategorii. Karolínka Veselá ve stejné kategorii AEROBIC ve finále a ve STEPU skončila na 6. místě.

Dále se konal tradiční závod v Kutné Hoře. Nejmladší poděbradská děvčátka se tam předvedla ve větším počtu. Anička Turnhofferová si přivezla bronzovou placku, Emička Jirková byla s Terezkou Skřivánkovou ve finále B. O rok starší Elenka Pršalová si přivezla 7. místo ve finále A. V kategorii 7 - 8 let měly Poděbrady dvě želízka v ohni. Eliška Podhajská si přivezla stříbrnou medaili a Sofinka Novotná 5. místo. V kategorii 9 - 10 let si ve finále A zacvičila Anička Šreková a Klaudinka Kadlecová. Anička Vaněrková nevynechala ani tento závod a přivezla si stříbrnou medaili z kategorie 11 - 13 let. Lucinka Pavliková také stříbrnou z finále B a Justýnka Fejfarová bojovala ve finále C. „Všem děvčatům ze srdce blahopřejeme a děkujeme, že nás takto skvěle reprezentují,“ dodala Sobotková.