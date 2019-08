Po roce se opět v sobotu a neděli koná Dymokurský okruh aneb O cenu Bohumila Staši. Závody motocyklů si už na tento vzorně připravený přírodní okruh zvykly. Pořadatelé z Road Racing Clubu jsou připraveni.

O víkendu se do Dymokur vracejí rychlé motorky. | Foto: Roman Vlačiha

Vypsáno je několik kategorií a tříd, ve kterých se pojede. Jsou to například motocykly sportovní produkce do 125 kubických centimetrů (ccm), volná do 600 ccm, Supermono (jednoválcové čtyřtaktní motory) nebo závod Klasik (125, 250, 500 a 750 ccm, závodní a sportovní motocykly do roku 1979).