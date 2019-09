Ti nejlepší se sejdou ve velkém finále v lednu 2020, které bude opět po čtyřech letech pořádat poděbradský oddíl.

„V minulém finále jsme přivítali legendární Olinku Šípkovou, uvidíme, zda nám přislíbí účast i tentokrát. V tomto prvním kole startovalo i několik našich závodnic, kterým tímto závodem začala soutěžní sezona,“ uvedla trenérka poděbradského oddílu Monika Sobotková.

V nejmladší kategorii do 6 let vyhrála Klaudie Kadlecová, třetí byla Julie Vitoušová. Ve finále cvičily Dominika Brázdová a Sofie Novotná. Tuto nejmladší a kategorii 9 – 11 let lektorovala Veronika Chudobová. V kategorii 7 – 8 let si s lektorem Jardou Vobrem zacvičila ve finále Justýna Fejfarová a Vanessa Čermáková a na nejvyšší stupínek si pro zlatou medaili vystoupila Michaela Pospíšilová. V základním kole si zacvičila Adéla Lovětínská , Adriana Čížková a Karolína Veselá. V kategorii 9 – 11 let jsme měly Poděbrady ve finále jedinou zástupkyni Kačku Děčkovou. Agáta Novotná, Tereza Pospíšilová, Tereza Matysová a Eliška Točíková si zacvičily v základním kole. „Ve starších kategoriích jsme bohužel závodnice z našeho oddílu neměli, pouze naše odchovankyně,“ řekl Sobotková. Na třetím místě skončila v kategorii 11 – 13 let Aneta Bedrnová , šesté místo brala Julie Vrchotová. Lektorkou této kategorie byla Nela Vohradská. V kategorii 14 – 16 let vybojovala Betty Hujerová šesté místo.

„Děkujeme nejstarším členkám oddílu za pořadatelskou činnost po celou dobu závodu a již nyní se těšíme na finále 18. ledna 2020,“ dodala Sobotková.