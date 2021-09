„Po velmi dlouhé pauze, kdy se soutěže nesměly pořádat, se všechny závodnice velmi těšily, přibližně čtyři sta závodnic z celé republiky napříč všemi věkovými kategoriemi,“ uvedla Monika Sobotková, jednatelka TJ Sokol Poděbrady a ředitelka této soutěže.

Na rozdíl od minulého roku bylo na startovní listině o dost méně skladeb pódiových a to více zase přibylo jednotlivců. Celý blok soutěží je velmi náročný na organizaci, zejména při závodě, kdy bylo nutné dodržovat všechny hygienické předpisy, ale také finančně. „Jak všichni víme, aerobik, ale také i gymnastika nepatří mezi sporty, které se objevují v médiích na prvních, ale ani na posledních místech. Jsme tak velmi rádi za přízeň a podporu našeho města Poděbrady. Na naše město jsme náležitě pyšní a věříme, že i naše závodnice mu dělají dobré jméno na dalších soutěžích, které Český svaz aerobiku pořádá v celé České republice,“ přidala šéfka organizačního výboru.

Poctou bylo, že starosta města Jaroslav Červinka se sám přišel podívat a podpořil děvčata v závodě. Některým domácím měl možnost předat i medaile. „I my jsme mu jednu zlatou na oplátku udělily,“ usmívala se Sobotková.

„Děkujeme i všem dalším sponzorům. Velké díky za pomoc při organizaci soutěže patří též všem dobrovolníkům z řad rodičů a starších děvčat z našeho oddílu. Bez této pomoci by tento závod opravdu nemohl být nikdy v takové kvalitě zorganizován. Vážíme si každé pomoci a jsme rádi, že máme kolem sebe takový okruh příznivců,“ řekla jednatelka oddílu.

V soutěži jednotlivců Českomoravský pohár sportovní aerobik do 7 let si svoji první soutěžní skladbu zacvičila na třetím místě Sofie Novotná. V kategorii 8 - 10 let sportovní aerobik si také premiéru užila Karolína Veselá na 5. místě a Julie Vitoušová na 6. místě.

Dalším želízkem v ohni byla Bára Hurychová, v kategorii 11 - 13 let skončila na 4. místě. V kategorii dvou až čtyřčlenných týmů si při své premiéře ve velmi povedené sestavě od choreografky Nely Vohradské vybojovala děvčata Agáta Novotná a Vanessa Hubalovská. Druhé poděbradské duo Karolína Křižková a Kateřina Děčková skončilo páté.

Další závodnice se zúčastnily odpolední části Soutěžního aerobiku master class. V kategorii do 7 let všechny závodnice získávají medaile a cvičení je u českého svazu aerobiku formou "aerobik hrou". Lektorkou této kategorie byla Lenka Tydlitátová. Stejně tak probíhají dětské tréninky a holčičky si postupně zvykají na závodní atmosféru. „V této kategorii bylo jedenáct našich z celkového počtu jednadvaceti soutěžících. Tedy základnu sokolíků máme a jsme za to velmi rádi,“ těší Sobotkovou.

Za TJ Sokol Poděbrady v této kategorii soutěžily Sofie Novotná, Tereza Grandischová, Edita Prokšová, Nikol Sedláčková, Denisa Kubátová, Lucie Továrková, Julie a Adina Šmelhausová, Eliška Podhajská, Nia Trinity Starkey a Gabriela Růžková.

V kategorii 8 - 10 let potvrdila své výborné výsledky Michaela Pospíšilová a tuto nejvíce obsazenou kategorii čtyřiceti šesti závodnic vyhrála. Ve finále si zacvičily i Karolína Veselá, Klaudie Kadlecová a Julie Vitoušová, které jsou v této kategorii jako osmileté nováčci. V kategorii 11 - 13 let byla lektorkou Nela Vohradská. Anna Vaněrková byla na 9. místě z celkového počtu 43 závodnic. V kategorii 14 - 16 let si ve finálové patnáctce zacvičily Lucie Janečková a Nikola Dobrkovská. V kategorii 17 - 25 let brala šesté místo Alžběta Hujerová, ve finále byly Barbora Hrodková a Eliška Hněvsová.

„V nejstarší kategorii nad šestadvacet let jsme bohužel žádnou závodnici neměly. Lektorem nejstarších kategorií byl velmi oblíbený Jaroslav Vobr. Soutěž jsme si jako pořádající moc užili a podle ohlasů i většina závodnic, trenérů i rozhodčích,“ uvedla Sobotková.

„Těšíme se na 29. května 2022, kdy v naší nové hale plánujeme hostit finále v pódiových skladbách Bohemia Aerobik Tour, již dvakrát odložené ze známého důvodu,“ dodala trenérka oddílu.