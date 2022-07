Drama až do poslední rychlostní zkoušky přinesla letošní Bohemia Rally. Tu nakonec vyhrál favorizovaný Jan Kopecký, pro nějž šlo o desátou výhru na Bohemce v kariéře. "Pořád je to pro mě speciální soutěž. Se škodovkou spolupracuji od roku 2009 a poprvé jsem Bohemku vyhrál v soukromém týmu. Jsem hrozně rád, že nám to vyšlo," řekl Kopecký v cíli,

Bývalý mistr světa v kategorii WRC2 s mladoboleslavským továrním týmem nyní spolupracuje jako testovací jezdec. "Jestli jsem někde vyhrál více než desetkrát? Netuším. Statistiky jdou pořád mimo mě a určitě si to do deníčku psát nebudu," pousmál se Kopecký po 58. vítězství na českých soutěžích.

Tu vedl po sobotní první etapě Václav Pech o sedm desetin vteřiny před druhým Janem Kopeckým. Domácí Filip Mareš na třetím místě ztrácel sekund dvacet.

V neděli se ale v Mladé Boleslavi jejím těsném okolí ale děly věci. Nejprve musel odstoupit pro poruchu na alternátoru na svém Fordu Focus WRC Václav Pech. „Zadřela se nám kladka na motoru, přes kterou běží řemen alternátoru a vodní pumpy. To rozcupovalo řemen, a i když jsme se ho snažili vyměnit, protože jsme ho vezli s sebou, tak jsme zjistili, že kladka se netočí a dál by to nejelo," řekl Pech.

Po první sekci tří rychlostních zkoušek, do kterých Kopecký neobul ideální pneumatiky šel do čela s osmivteřinovým náskokem Filip Mareš. Před poslední vložkou, kterou byla v letošní sezoně premiérově zařazená výrazně šotolinová rychlostní zkouška Zvířetice, byl Marešův náskok na čele dvě a půl vteřiny. Drama nakonec rozhodla opět technika, neboť stejně jako Pech musel semčický závodník odstoupit.

Osminásobný domácí mistr byl ale v posledním testu podle mezičasů rychlejší a do čela by se tak zřejmě posunul i bez Marešova odstoupení.

„V sobotu to bylo docela dobré, i když nás nakonec přeskočil Venca o sedm desetin. V neděli to začalo špatně, zvolil jsem totálně špatné pneumatiky. Nechal jsem se unést obrázky ze včerejška večer, kde bylo vše pod vodou a myslel jsem si, že to nemůže uschnout," popsal Kopecký, jenž vyrazil na pneumatikách na mokro. "Byla to hloupá chyba, asi největší, kterou jsem v rallyeové kariéře při volbě pneumatik udělal," přiznal Kopecký. Pomohly mu i Pechovy problémy. Na Mareše sice útočil, ale jistý výhrou si nebyl. "Stáhli jsme ho a nakonec měl i on technické problémy. Měli jsme štěstí," řekl čtyřicetiletý pilot.

Před startem 49. ročníku rallye řada jezdců avizovala, že se může rozhodnout v posledním měřeném testu, který se jel částečně po šotolině. Nakonec se tak stalo. "Je to sport. Z mého auta jdou také nějaké rány a nevím, co se děje. Soutěž byla náročná a pořád platí, co jsem říkal. Šotolinová vložka se mi nelíbí a na asfaltové soutěži, jako je Bohemka, jsou takové úseky brutální. Auta na to nejsou stavěná," podotkl Kopecký.

Na druhé místo se posunul rakouský pilot Wagner, třetí v cíli byl pak Dominik Stříteský, oba s Fabií. Ty dokonce obsadily prvních sedm příček. Jako první „neboleslavské“ auto dojelo na osmém místě Vlčkovo Hyundai i20 R5.

Dalším závodem Mistrovství České republiky bude Barum Czech rallye Zlín od 26. do 28. srpna. "Čeká nás jeden z vrcholů domácí motoristické scény, na který se chceme připravit co nejlépe to půjde a opět bojovat o vítězství," řekl Kopecký. Žádné velké oslavy nechystá. "Jsem tady s rodinou. Pobalíme se a vyrazíme domů," dodal.