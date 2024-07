Přípravy na tento šampionát probíhaly v nymburské loděnici dvakrát až třikrát v týdnu na vodě plus individuální trénink každého člena posádky podle pracovních a rodinných povinností.

V závodním programu byla nejprve naplánovaná na závodní den kilometrová trať . Jelo se na jednu jízdu a v ní Český národní tým obsadil třetí místo za posádkou Ukrajiny a Německa.

Druhý den pořadatelé naplánovali trať na 2 kilometry, kde se jede intervalově po deseti vteřinách na dva kilometrové okruhy a tři obrátky. Rozlosování pořadí na závod bylo dané podle výsledků od nejrychlejší lodě z kilometrové trati. Český národní tým tedy vyrážel do závodu ze třetí pozice za první posádkou Ukrajiny a druhou posádkou z Německa. Již před první obrátkou bylo patrné mírného zkrácení odstupu od lodě jedoucí před českým týmem. Německé posádce se chybou nepovedlo vyjetí z obrátky a český tým se na ní dotáhl. Již tedy v polovině trati bylo patrné, že Češi nebudou horší než druzí, pokud nenastane v trati nějaký vážný problém. Naštěstí se tomu tak nestalo a skvělou jízdou stáhli i časový odstup vpředu jedoucí posádky Ukrajiny. Výsledky, jelikož se jede intervalově, nejsou vidět ihned po dojetí a čeká se na propočítání časů a odstupů mezi startujícími loděmi a časy v cíli. Čekání na verdikt rozhodčích je v tuto chvíli hodně dlouhé. Po oficiálním oznámení výsledků vypukla v českém týmu ohromná radost. Český tým obsadil s dvouvteřinovým náskokem před týmem Ukrajiny první místo a získal tak titul Mistra Evropy.

Poté pořadatelé dali na program trať sprint na 200 metrů. Jelo se na dvě jízdy celého startovního pole a součtem časů bylo dáno konečné pořadí v závodu. Do týmu na tuto trať byl přizván i legendární kanoistický závodník Petr Čáp Procházka, který reprezentoval Českou republiku v kanoistice spolu s Petrem Fuksou st. První jízda se českému týmu vlivem emocí a snaze zajet co nejlepší výsledek moc nepovedla a dojel na třetím místě. Ve druhé jízdě to bylo již daleko klidnější pádlování a tým si dojel pro druhé místo v jízdě. Čekalo se na součet časů a na odstupy mezi loděmi. Součtem časů to nakonec vyšlo a český národní tým obsadil na trati 200 metrů druhé místo, získal stříbro a stal se vicemistrem Evropy. Za posádkou Německa a před posádkou Velké Británie.

Poslední závodní disciplínou byla trať na 500 metrů. Systém závodů byl dvě jízdy celého startovního pole a součet časů určil vítěze závodu. První jízdu český tým neměl až tak úplný kontakt se zbytkem startovního pole. Ale dobrou jízdou si tým dojel pro třetí místoza posádkou Německa a Velké Británie. Ve druhé jízdě bylo rozlosování do drah již příznivější a český tým si dojel ve druhé jízdě pro druhé místo v jízdě za bezkonkurenční posádkou Německa, před posádkou Velké Británie. V součtu časů to nestačilo a český tým bral podruhé bronz na Mistrovství Evropy národních posádek v dračích lodí v kategorii OPEN.

„Zodpovědný přístup v přípravě se vyplatil. Český tým byl složený převážně z členů nymburského Dragonteamu s docela vysokým věkovým průměrem, kde v týmu startovalo pět členů s věkem přes padesát let. Nejmladšímu členovi je devatenáct a nejstaršímu šedesát (Petr Čáp Procházka). Je vidět, že tento nejkolektivnější sport, kde může v lodi sedět dvaadvacet sportovních individualit a v jednu chvíli všech dvaadvacet členů v týmu jede na jedné lodi za vítězstvím, lze provozovat v každém věku,“ uvedl Martin Veleta, člen úspěšné české posádky.

Výsledky

1000 m: 3. místo

2000 m: 1. místo

200 m: 2. místo

500 m: 3. místo