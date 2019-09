Dorost vyrovnaný mač nedotáhl

Dorostenci Spartaku Čelákovice v základní části nohejbalové extraligy vybojovali druhé místo a to jim přisoudilo do vyřazovacích bojů třetí tým ze skupiny B, kterým byl Sokol Zbečník. V prvním mači play off byli úspěšnější hosté.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Čelákovice – Zbečník 3:4 Domácí nastoupili bez svého kapitána Hejtíka, a tak trenér musel v sestavě improvizovat. „I bez Hejtíka jsme sehráli vyrovnaný zápas. Kluci sice bojovali, ale musí ještě bodovat i jiní a nejenom Matura," svěřil se se svými pocity vedoucí Čelákovic Radek Šafr. Odveta se hraje o tomto víkendu a Čelákovičtí musí doufat, že si vynutí třetí zápas. Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:4. Čelákovice: Loffelmann, Seidl, Matura, Nesládek, Čuřík. Rozhodčí: Pachman, Albrecht. Diváci: 80. Další zápasy play off: CLIMAX Vsetín – LIAPOR WITTE Karlovy Vary 4:0, TJ Slavoj Český Brod – SK Šacung Benešov 1974 4:0, TJ Radomyšl, z.s. – MNK Silnice GROUP Modřice 4:0.

Autor: Vladimír Malinovský