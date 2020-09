Radomyšl - Čelákovice 4:1

Začátek utkání se Čelákovicím nepovedl, i když vyhrály v úvodní dvojce první set 7:10. Další dva však prohrály. Vyrovnání zařídila dvojice Hejtík, Matura po setech dvakrát 8:10. V dalším zápase pak trojice Loffelmann, Matura a Seidl nestačila na domácí formaci a prohrála ve třech setech 6:10, 10:8 a 10:9. V následujícím singlu hostující Jedlička nestačil na domácího Hokra a podlehl ve dvou setech. Ani odvetná trojice Hejtík, Matura, Seidl se nedočkala vítězství a podlehla 1:2.

Domácí tak srovnali stav série na 1:1.

„Nebylo to to pravé ořechové, i když jsme byli oslabeni o Nesládka, tak skoro všude to bylo na tři sety a zrovna tentokrát nám nebylo souzeno. O to víc musíme zabrat doma,“ okomentoval zápas kapitán Čelákovic D. Hejtík.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 4:1. Čelákovice: Hejtík, Matura, Seidl, Loffelmann, Jedlička.