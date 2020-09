Čelákovice - Radomyšl 4:1, na zápasy 2:1

Do utkání vtrhli domácí jako uragán a vedli již 3:0. Matura s Hejtíkem vybojovali skvělý zápas a dvakrát na devítkách ukončoval Dan „klepákem“. Neméně skvěle zahrála i druhá dvojka, do které musel z důvodů neúčasti Nesládka nastoupit k Seidlovi Loffelmann. A byl to právě on, kdo ukončil ve druhém setu na 10:5 kraťasem. A konečně třetí bod v řadě přidala trojice Seidl, Matura, Hejtík po setech dvakrát 10:7. V singlu se domácí Jedlička hodně snažil, ale na hostujícího Hokra neměl. V následující odvetné trojce domácí celý první set dotahovali a až na devítkách se jim podařilo vyhrát 10:9. Druhý set již byl pohodovější a nejlepší hráč na hřišti Matura ukončil na 10:6 kraťasem.

„Rozhodujícími momenty bylo jistě to, že jsme vstoupili do zápasu vítěznou dvojkou a za druhé nás nakoplo vítězství nově složené druhé dvojky. Doufám, že se nám bude dařit i v semifinále proti Modřicím,“ okomentoval zápas kapitán Čelákovic David Hejtík.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 4:1. Čelákovice: Hejtík, Matura, Seidl, Loffelmann, Jedlička. Diváci: 60. Nejlepší hráč: Matura.