Házenkářský klub Házená Poděbrady v měsíci září pořádá pravidelné nábory do klubu. V současné době mají odděleně tréninkové jednotky hned čtyři samostatné kategorie.

Příští turnaj sehrají poděbradští házenkáři v Poděbradech na domácím školním hřišti TGM ulice Školní od 9 hodin. „Všichni, i ti co zatím házenou příliš neznají, jsou zváni, aby podpořili naše hráče,“ zve návštěvníky Vejvar.

„Po posledním zápase se všichni, tedy hráči i fanclub, radovali z úspěšného startu do sezony,“ byl spokojený jedden z trenérů poděbradského oddílu Tomáš Vejvar.

Po loňské sezoně, kdy spíše získávali zkušenosti, předvedli velký výkonnostní skok a uspěli ve všech čtyřech zápasech. Nejprve v prvním zápase si poměrně snadno poradili s domácím týmem Příbrami. Zodpovědný výkon celého týmu v obraně byl podpořen neuvěřitelnými zásahy brankáře. Úspěšnost brankáře na úrovni šedesáti procent bylo pro trenéry příjemným zjištěním. Týmu se dařilo atakovat soupeře rychlými útoky. V dalších dvou utkáních proti Kutné Hoře B a Mělníku, již hráli proti těžším soupeřů, ale ani v těchto zápasech se nebáli do soupeřů pustit s plnou vervou. Opět výkon v obraně doplnili o dobrou souhru v postupných útocích a v zápase s Mělníkem se projevila krásná souhra střední spojky s pivotem, se kterým si soupeř nevěděl rady. Pivot skóroval, nebo byl faulován tak, že následoval sedmimetrový hod. Ten s přehledem hráči proměňovali. Oba zápasy dopadly ve prospěch poděbradských házenkářů. V posledním zápase s Kutnou Horou A už byla vidět na hráčích jednak únava, ale i odhodlání dotáhnout všechny zápasy do vítězného konce a bylo korunováno úspěchem.

Do Příbrami přijeli ve složení Filip Málek, Ondřej Beneš, Matěj Beneš (brankář), David Matúšek, Šimon Škoch, David Kadeřábek, Aneta Navrátilová, Václav Synek, Sebastián Martinec, Daniel Urban, Filip Urbánek a trenéři Jiří Myslivec, Bohumil Synek a Tomáš Vejvar.

Pro poděbradské házenkáře kategorie mladšího žactva skončilo období půstu, kdy dva a půl měsíce neprobíhala žádná házenkářská soutěž. Vyjeli na turnaj do Příbrami, kde mohli prověřit, jak svědomitě trénovali na srpnovém soustředění v Malé Úpě.

