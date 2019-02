Do sportovního nebe odešel olympionik Miroslav Pavelec

Nymburk - V pondělí 11. února odešel do sportovního nebe dlouholetý člen oddílu rychlostní kanoistiky Lokomotiva Nymburk Ing. Miroslav Pavelec ve věku 91 let. Miroslav Pavelec „Paťava“ byl jedním ze zakládajících členů oddílu rychlostní kanoistiky Lokomotiva Nymburk, který se brzy vypracoval mezi Československé reprezentanty padesátých a šedesátých let minulého století.

Miroslav Pavelec (vlevo) převzal na konci roku 2010 Nymburského lva z rukou tehdejšího starosty Ladislava Kutíka. | Foto: DENÍK/Milena Jínová

Stal se druhým nejúspěšnějším oddílovým sportovcem po MUDr. Jiřím Vokněrovi. Startoval na Olympijských hrách v Římě a na několika mistrovstvích světa. Za svou sportovní kariéru získal titul Mistra československé republiky, spoustu titulů Krajského přeborníka a až do poslední doby se zajímal o chod sportovního oddílu, kde svými radami přispíval ke zdárnému průběhu sportovní přípravy současné generace. Čest jeho památce.



kolektiv oddílu rychlostní kanoistiky

Autor: Redakce