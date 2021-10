Diváci hnali nohejbalisty za vítězstvím. Spartak si vynutil třetí zápas

Slibovali, že se poperou doma o postup a to splnili na sto procent. V odvetném zápase play off extraligy využili čelákovičtí nohejbalisté výhodu domácího prostředí a s notnou podporou diváků (180) dovedli po kvalitním výkonu zápas do vítězného konce. Vynutili si tak třetí rozhodující zápas na půdě Vsetína.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Čelákovice - Vsetín 5:3, na zápasy 1:1 Vše odstartovala dvojice Šafr, Holas a střídající Bareš. V prvním setu to ještě nevyšlo, ale v dalších dvou přehráli soupeře 10:4 a 10:8. Druhý bod přidala trojice Bareš, D. Matura a Holas. V prvním setu otočila nepříznivý stav 7:8 na 10:8 kraťasem D. Matury. Ve druhém na 10:5 opět ukončoval D. Matura. Na 3:2 zvyšoval Kolenský v singlu. Ve dvou setech vždy 10:6 vybodoval slovenského reprezentanta Stupáka. Poslední dva body přidala nejdříve trojice Spilka, Flekač, Šafr po setech 10:2 a 10:6 a poté dvojice Šafr, Holas a střídající Bareš proti Chalupovi se Stupákem. Po velkém dramatu v prvním setu na devítkách ukončoval Holas podél saka. Ve druhém na 10:5 přispěl Stupák nepřesnou smečí do autu. Brabec věřil v obrat. Jeho chutě zhatilo hloupé vyloučení Ježka Přečíst článek › „Myslím, že jsme předvedli velmi kvalitní výkon podtržený výhrou. Do třetího zápasu pojedeme odhodláni udělat vše, abychom postoupili,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Spilka. Sled zápasů: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 5:3. Spartak Čelákovice: Seidl, Loffelmann, Flekač, Spilka, Bareš, Nesládek, Hejtík, Holas, Kolenský, Šafr, D. Matura, T. Matura. Druhý zápas play off: Šacung Benešov – Karlovy Vary 0:5 na zápasy 0:2