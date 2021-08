DEN 7

výjezd: 8:15

dojezd: 17:02

čas v sedle: 5 hod 04 min

ujeli jsme: 92 km

průměrná rychlost: 18,20 km/h

Ráno jsme se probudili v pohodlí postele a chystali se na cestu. Náš hostitel nám řekl, že vlastně pojedeme pořád z kopce. Měl pravdu, skoro celých 90 kilometrů jsme sjížděli. S panem hostitelem jsme před odjezdem prohodili několik vět a nejvíce mi utkvěla v paměti ta, kdy začal hejtovat kolo Martina. Zařadil se tak po bok dalších haterů - Jakub, Kuba a Miroslav.

Dopoledne jsme jeli podél průzračně čisté řeky, tak jsme se rozhodli, že se trochu osvěžíme. Poté jsme pokračovali dále a zanedlouho jsme přejeli hranice do Itálie a oběd už jsme si objednávali v italštině (pizza per favore). Vzhledem ke corona situaci nastaly mírné změny. V restauracích už nemusíme vyplňovat Covid formulář, ale číšníci nosí roušky. Také jsme museli změnit jazyk, takže jsme přešli z rakouského čus na italské čau. Když už jsme byli asi na 70. kilometru, tak jsem hrozně litoval lidi, kteří jeli proti nám, protože jsem věděl, co je čeká. Dostali jsme se asi na 85. kilometr, kde byla taková malá opuštěná chatrč, kde dva smutní postarší páni čepovali pivo. Nám se jich zželelo, takže jsme se na jedno stavili. Po dopití jsme pokračovali dále, a protože nám pivo chutnalo, při další příležitosti jsme zastavili znovu. Dali si první pivo a přemýšleli, kolik kilometrů ještě ujedeme. Jenže začalo intenzivně pršet, takže jsme si dali na přemýšlení další pivo, čímž jsme v podstatě rozhodli, že už dál nepojedeme. Teď už sedíme u čtvrtého a stále přemýšlíme. Vypadá to, že si po zavíračce usteleme pod zdejším přístřeškem. Ale tak jako předevčírem, stát se může cokoliv…

Pozitiva:Krásná scenérieHezké počasí do půlky druhého pivaPivoLuxusní cyklotrasyNepřetržité klesáníNejvyšší průměrná rychlost

Negativa:

Ranní chlad

Moje rýmička

Odpolední déšť

Stále prší a nám chybí ještě 150 kilometrů do cíle, takže by bylo velké překvapeni, kdyby byl zítra poslední report

DEN 8

výjezd: 6:19

dojezd: 15:58

čas v sedle: 6 hod 18 min

ujeli jsme: 120 km

průměrná rychlost: 19,1 km/h

Včera večer jsme opět změnili plány a po večeři vyrazili na druhou noční etapu. Jenže jsme ujeli asi jen 7 kilometrů a začalo dost intenzivně pršet, tudíž jsme museli rychle sehnat nějaký přístřešek na spaní. To se nám povedlo pod takovým zdánlivě opuštěným podlouhlým barákem. Nicméně cca v pět ráno mi pán, který vycházel ze dveří do práce, zakopl o nohy a probudil mě. Já jsem poté probudil zbývající dva vagabundy a začali jsme pomalu balit. Když už jsme se chystali na cestu, tak začalo opět pršet, čímž se náš odjezd opozdil. I přesto jsme vyjeli poměrně brzo a v deset hodin jsme měli ujetých 60 kilometrů a projížděli skrz Udine. Po cestě z Udine do Grada jsem rozhodl, že pojedeme zkratkou. Během této cesty nás opět překvapil déšť a my se bohužel neměli kam schovat, protože jsme jeli po polních cestách. Byli jsme nejen mokří, ale i pěkně zas…! Ve zbývajících kilometrech už toho moc ke kochání nebylo, takže jsme jeli hrozně rychle, protože nás hnala touha vidět co nejdříve moře. To se nám povedlo a tím jsme splnili i náš plán - DOJET NA KOLE K MOŘI.

Zajímavosti:

Během cesty jsme si podle výkonnosti vzájemně vymysleli i přezdívky, které rád prozradím: královeměstecký courák, běrunický spěšnák a poděbradské TGV

Pozitiva:

Nejeli jsme skoro do žádného kopce

Opět překonání rekordu v průměrné rychlosti

Koupání v moři

Negativa:

Ranní a dopolední déšť

Moje rýmička

Mělké a odporně teplé moře v Gradu

Individuální ocenění tripu:

Brzda - Martin Tůma

Smolař - Lukáš Hruška

Zítra se budeme přesouvat z Grada kousek za Terst, což je nějakých cca 70 kilometrů. Původně jsem myslel, že to dáme na kole, ale před chvíli jsem našel trajekt, který bere i kola… takže ještě uvidíme

Toto byl poslední report, tudíž se Tři vagabundi loučí se všemi zainteresovanými čtenáři.