DEN 5

výjezd: 7:26

dojezd: 18:47

čas v sedle: 5 hod 9 min

ujeli jsme: 81 km

průměrná rychlost: 15,70 km/h

Noc byla oproti včerejší o poznání komfortnější! Bohužel dneska hotel nebude, protože máme pravidlo jeden den hotel, druhý divočina.

A teď k dnešnímu dni. Prvních 20 kilometrů jsme jeli ve slušném tempu a za hodinu už měli ujetých 20 kilometrů. Tím jsme se trochu uchlácholili, že to dál půjde samo. Celých 20 kilometrů bylo totiž po rovině a čekali jsme, že to tak bude i pokračovat. Opak byl ale pravdou a poté už následovala i stoupání a jedno z nich nás dostalo až k vodopádu, který jsme si byli prohlédnout, abychom zažili i něco jiného než jen pohledy ze sedla. Dále jsme se chtěli podívat do největší ledové jeskyně na světě, ale neměli jsme rezervaci a už bylo bohužel vyprodáno. Tak jsme pokračovali ve volnějším tempu opět podél řeky dále a mě napadla výzva. Kdo přeplave řeku Salzach tam a zpět, tomu dám 10€. Chytli se Martin i Lukáš. Proud je naštěstí neunesl zpět do Salzburku a s vypětím všech sil to zvládli, takže mě stáhli o 20€. Když oschnuli a trochu se zahřáli, tak jsme jeli dál a čekala nás překážka v podobě uzavřené silnice. Díky tomu jsme se dostali na dálnici, ale naštěstí jsme i s kolem byli v autobuse a nenastala situace, kterou dobře znám z Austrálie, kdy jsem se na kole dostal na čtyřproudou dálnici, a poté musel překonat 2 ploty a vysokou trávu, abych se odtamtud dostal. Autobus nás svezl asi 8 kilometrů a tím nám pár minut ušetřil. Po téhle pomoci ale čekal zákonitý trest. Trest byl v podobě další uzavírky, kdy už jsme si objízdnou trasu museli hezky odšlapat na kole. A bylo to do nesympatického táhlého prudkého kopce!!! Další komplikace nastala na 80. kilometru, kdy nás překvapil déšť. Schovali jsme se do jednoho přístřešku pro auto a čekali, jestli to přejde. Nic nepřešlo a ještě k tomu přijela majitelka se svým vozem, takže jsme se museli pakovat pryč. V dešti jsme ujeli zhruba jeden kilometr a narazili na další přístřešek. Tam jsme chvilku setrvali, ale hlad nás vyhnal dál, takže jsme jeli do restaurace na večeři, kde ještě teď u piva sedíme a čekáme až se setmí. Rozhodli jsme se totiž, že ten přístřešek bude naše dnešní útočiště. Společnost nám tam bude dělat jedno auto a traktůrek. Vstávat budeme muset brzy, dříve než pan majitel pojede do práce, aby se o nás nedozvěděl. Snad nám to vyjde!

Pozitiva:

Počasí do 17:00

Prvních 20 kilometrů

Krásná scenérie

Negativa:

Počasí od 17:00

AKTIVITA NA HODINKÁCH SE MI AUTOMATICKY STÁLE UKLÁDÁ V PRŮBĚHU JÍZDY + DNESKA SE PRO ZMĚNU DRUHÁ ČÁST ÚPLNĚ SMAZALA

Jen 81 ujetých kilometrů

A už teď se těším na zítřejší noc v opravdové posteli, protože dneska určitě zase něco netradičního zažijeme.

DEN 6

výjezd: 6:54

dojezd: 19:56

čas v sedle: 6 hod 59 min

ujeli jsme: 112 km

průměrná rychlost: 16,04 km/h

Po včerejší večeři se trochu umoudřilo počasí a my se rozhodli, že ještě zkusíme pár kilometrů ujet a v další vesnici najdeme přístřešek, pod kterým bychom se ubytovali. Měli jsme vytipované fotbalové hřiště a tenisové kurty, ale bohužel ani u jednoho sportoviště žádný přístřešek nebyl. A protože už byla tma, tak jsme museli rychle vymyslet něco jiného. Trošku mě znepokojil nápad, že bychom si mohli ustlat pod mostem. Nejzkušenější z nás to šel omrknout a naštěstí tam byl velký rámus, takže jsem premiérové přespání pod mostem nezažil. Další nápad byl ten, že pojedeme několik kilometrů zpět a vyspíme se pod vytipovaným přístřeškem. Tak jsme i učinili, jenže v přístřešku byla čidla a jen co jsme tam vlezli, tak se rozsvítila světla. Nechtěli jsme na sebe moc upozorňovat, tudíž i tahle možnost padla. A tak přišel na řadu krizový plán - postavení stanu na nejbližším kousku travnaté plochy. Naštěstí už tu noc nepršelo, takže jsme se probudili v suchu.

Po zabalení stanu jsme vyrazili a zažili jsme takové deja vu ze třetího dne, jelikož jsme třicet kilometrů jen stoupali. Odměnou ale byla krásná panorámata a vyjetí do “města v oblacích” - Bad Gasteinu. Na nejvyšším bodě celé naší trasy - 1200 m. n. m. jsme nastoupili do vlaku, který nás provezl tunelem asi 12 kilometrů na druhou stranu hory, načež následoval nejlepší úsek dnešní trasy - osmikilometrový sjezd, kde jsem si udělal rychlostní osobák. Byl jsem ale překvapený, že tam byli ještě větší střelci než jsem já, kteří mě o 8 km/h překonali. A největší střelec byl pán na handbiku, který letěl jako střela. Po tomto prudkém sjezdu následovala další klesání, ale už ne tak výrazná. Velké pozitivum jsem spatřil v tom, že jsme konečně jeli po proudu řeky a ne proti. První dnešní zádrhel přišel asi na 70. kilometru, kdy si Lukáš přetrhl přehazovačku. Začali jsme hledat nejbližší servis, ten ale bohužel nebyl při cestě, takže jsme si asi 15 kilometrů zajeli. Lukáš celou cestu musel zvládnout na těžkém převodu, takže v kopcích měl velké potíže. Dokonce se uchýlil k mojí specialitě, kterou jsem praktikoval chvílemi v ČR, a to vytlačovat kolo do kopce pěšky. Mě jako starého dobráka napadlo, že ho při tom natočím. Jakmile ale uviděl můj telefon, tak rychle nasedl na kolo a s vypětím všech sil už překonával všechny kopce, aby mi nedal ani tu nejmenší příležitost k tomu ho natočit. V servisu nám kolo naštěstí opravili na počkání, takže jsme mohli pokračovat dál. Vybrali jsme ubytování s posteli a s nadšením šlapali kvůli vidině teplé sprchy. Posledních 10 kilometrů už jsme všichni šlapali vodu, ale nakonec se dokodrcali až do cíle. Kvůli této únavě jsme začali dělat banální chyby. Jako příklad bych uvedl Martina, který se nás ptal, jestli máme zkušenost s tímto typem pračky, zatímco dával špinavé oblečení do sušičky. Všechno se pak naštěstí vysvětlilo, takže teď pereme a sušíme.

Pozitiva:

Počasí po obědě

Osmikilometrový sjezd

Krásná scenérie

Negativa:

Ranní zima

Přetržená přehazovačka

Moje rýma a kašel

Zítra nás čeká přejezd do Itálie

Pokračování zítra…