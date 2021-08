DEN 3

výjezd: 6:25

dojezd: 19:15

čas v sedle: 7 hod 30 min

ujeli jsme: 117 km

průměrná rychlost: 15,53 km/h



Říká se, že třetí den bývá kritický… To se začalo trochu potvrzovat během prvních třiceti kilometrů, kdy jsme v podstatě jen stoupali po horách Šumavy a mně do podvědomí začala prostupovat myšlenka o odstoupení. Naštěstí jsem tuhle fázi překonal a při přejezdu do Německa jakoby mě někdo polil živou vodou. Možná mýmu znovuzrození pomohla i česká vlaječka, kterou jsem pyšně vezl zapíchnutou v zadní brašně a celou cestu jel jako vlajkonoš včele. Druhou variantou je to, že skoro celé Německo se vezlo ve znamení sjezdů, až jsem z toho měl přehřáté brzdy a občas nefungovaly tak, jak jsem od nich byl za normální situace zvyklý. Všechno se ale obešlo bez nehod. Poté jsme se dostali do Rakouska a podél řeky Inn dojeli až do kempu, který byl ještě o 35 km dále, než kam jsme včera plánovali dojet. V kempu nás čekalo nemilé překvapení v podobě ceny, která byla jen o trochu menší než hotel ve Vimperku. A pro mě osobně nastalo ještě větší překvapení, když jsme stavěli náš stan. Je totiž v podstatě v hobití velikosti a ani nemá plachtu proti dešti, což mi při dnešní předpovědi připadá trochu jako problém. A nepřesvědčilo mě ani tvrzení Martina, který říkal, že když mu bylo 6, tak se v něm v klidu ve třech vyspali a že do něj určitě nepršelo ani při silném dešti a krupobití. Vidím to ještě na horší noc než byla ta první.

Pozitiva:

Počasí

Překonání plánovaného cíle

Lukáš se prokázal jako schopný zástupce GPS managera

Negativa:

Tůmič jako dnešní slabina našeho pelotonu

A zítra Salzburg, který bychom si měli stihnout i projít

DEN 4

výjezd: 7:40

dojezd: 15:15

čas v sedle: 4 hod 40 min

ujeli jsme: 82 km

průměrná rychlost: 17,42 km/h

Dneska jsme trochu zaspali a vyrazili se zpožděním. Taky jsme museli vyždímat stan, který úplně nesplnil to, co se od něj běžně očekává (spaní v suchu, možnost natáhnout nohy). Nastavili jsme navigaci na Salzburk pro silniční kolo a vyrazili. Po ujetí cca 10 km a po tom, co nás na hlavní silnici předjely desítky kamionů, jsme se rozhodli, že změníme navigaci na horské kolo. To bylo o poznání lepší a až na krátký úsek, kde se projíždělo velkými kalužemi po záplavách, jsme si jízdu užívali, kochali se přírodou a pozorovali místní vesnické domorodce. Mírným zklamáním pro mě byla nesoutěživost Martina, který se nenechal přemluvit k přejezdu mírně rozvodněného potůčku, za což by i případě neúspěšného přejezdu zinkasoval 5€ + v případě úspěšného přejezdu oběd zdarma…tím pádem video tututového pádu nemám.

V noci, když nám kapala voda na hlavu jsem říkal, že ráno pojedeme na nejbližší poštu a pošleme stan směr Městec Králové. To se bohužel nestalo a já jsem se na celý den stal přepravcem stanu do Salzburku. I přes tohle břemeno jsem sbíral jednu vrchařskou prémii za druhou. Ještě jedna prémie mi byla připsána po sprintérském souboji do kopce s Lukášem, kdy jsem dosáhl na cíl o chviličku dříve. Tím bych se samochválou pomalu končil a jen bych skromně doplnil, že se potvrdili komunikační schopnosti v restauraci a schopnosti v zařizování ubytování.

Ještě bych chtěl zmínit mojí domněnku, že se ze silnic úplně vytratili cyklisti a nahradili je e-cyklisti, protože jsme potkávali jenom je… naštěstí do Salzburku se tahle vymoženost ještě nedostala, takže jsme s ostatními kolaři mohli závodit spravedlivě.

Pozitiva:

Počasí

Rakouské cyklostezky

Už mě nepálí třísla

Salzburk

Negativa:

Tůmič OPĚT jako dnešní slabina

AKTIVITA NA HODINKÁCH SE MI AUTOMATICKY UKLÁDÁ V PRŮBĚHU JÍZDY + DNESKA SE PRVNÍ ČÁST ÚPLNĚ SMAZALA

Zítra vyjíždíme na cyklostezku Alpe Adria, která nás dovede až k moři

Pokračování zítra…