V Račicích na kanálu „ Labe arény“ se uskutečnilo Mistrovství ČR rychlostních kanoistů, ve všech věkových skupinách. Závodníci od benjamínků až po kategorii Masters, se spolu utkali ve čtyřdenních závodech, které se nymburským sportovcům mimořádně vydařily. Lokomotivu reprezentovalo 38 sportovců všech věkových kategorií, ve kterých získali celkem 29 mistrovských medailí, 10 stříbrných, 7 bronzových medailí a spoustu předních umístění, které znamenali bodový přínos do pořadí oddílů jak v Českém poháru jednotlivců, tak v soutěži družstev o titul Mistra republiky.

Ilustrační foto | Foto: Foto: DENÍK/V. Malinovský

Za zmínku stojí i to, že Mistrovství republiky bylo zároveň nominací pro závodníky 15 – 17 let na závody OH nadějí a z nymburských závodníků si účast vybojovali kanoisté Lukáš Bacílek, Petr Tettinger, Šimon Janďourek a kajakář Jiří Hradil. Tito sportovci budou v září reprezentovat naši republiku v Bratislavě, která je pořadatelskou zemí těchto závodů v roce 2019 a závodníky Masters to byl poslední test před Mistrovstvím světa jejich kategorie, které se bude konat týden po MS dospělých v maďarském Szegedu. Zúčastní se ho z našeho oddílu kajakáři Jiří Kraft, Čestmír Pokorný a kanoisté Ondřej Petr, Miroslav Podnecký, Pavel Semecký a Radek Soukup. Zároveň byla ukončena nominace závodníků na MS dospělých, které se uskuteční v maďarském Szegedu a pro České reprezentanty bude velice důležitým závodem, kde půjde nejen o mistrovské medaile, ale hlavně o nominaci na Olympijské hry 2020 v Tokiu. Z nymburských odchovanců budou startovat Martin Fuksa, Petr Fuksa jr., Dan Drahokoupil, Jakub Špicar, Pavel Davídek a Dan Kořínek.