Na evropském šampionátu jste získal zlato a bronz. Jak své vystoupení na Ukrajině hodnotíte?

Na Ukrajinu jsme odletěli prostě pro placky (smích). Věřil jsem a prostě cítil, že je přivezu. Příprava byla náročná a byl jsem naladěný na vítězství.

Jsou to vaše největší úspěchy?

Kromě těchto dvou posledních úspěchů mám ještě druhé místo na mistrovství České republiky fighting/lowkick, bronz na IAF streetfighter. V MMA mám jeden profesionální zápas, kdy jsem v prvním kole porazil legendu Michala Reissingera, šampiona různých organizací na Armtriangl.

Jak dlouho se tomuto sportu věnujete a kdo vás k němu přivedl?

MMA jsem poprvé objevil asi ve dvaceti letech. Zkoušel jsem různé bojové sporty.

Co vás na tomto drsném sportu imponuje? Co vás v začátcích nejvíce chytlo?

Tréninky, komplexní příprava, zápasy. Když jsem byl na prvním galavečeru jako divák, cítil jsem, že chci být v kleci a zápasit. MMA se nedá jen tak trénovat, člověk tím musí žít. Chce tím žít, je to prostě životní styl.

Dělal jste dříve nějaký jiný sport?

Začínali jsme jako kluci někde v prádelně, pak jsem byl na prvním tréninku kickboxu, pak box, grappling. Mix Martial Arts neboli MMA obsáhne prvky všech bojových sportů. Musíte trénovat všechno a samozřejmě k tomu ještě jak u nás v gymu říkáme fýza/síla.

Vy máte trochu specifickou přípravu v tom, že se trénujete sám. Jak to v praxi vypadá?

Já jsem bojovník, trenér a majitel MMA Brothers Gym. Můj koníček MMA přerostl v životní cestu. Trénovat sám sebe je náročné hlavně v tom najít na sobě chyby, přiznat si je a pracovat na zlepšení. Jezdíme na tréninkové kempy do American Top Teamu v Záhřebu. Zveme k nám bojovníky a trenéry na semináře a jezdíme na tréninky do spřátelených gymů.

Trénujete ale také děti, dospělé i starší ročníky. Je lepší trénovat děti nebo dospělé?

Trénovat děti je radost. V dnešní době plné technologií je těžké dostat děti k nějakému pohybu. MMA pro děti je u nás opravdu pestré a zábavné. Děti se naučí spoustu věcí zábavnou formou. Některé z dětí už mám ve skupině pro dospělé, nejúspěšnější členka MMA Brothers Gym je Natálie Trikalová, brzy bude zápasit i moje dcera Anet Věchtová. Tréninky dospělých mám rozdělené na dvě party. Bojovníci - začátečníci mají čtyřikrát týdně trénink. Máme už slušnou základu. Nejmladší členka je čtyřletá a nejstarší člen má padesát devět let. Druhá parta vlastně vznikla tak, že mě oslovili kluci, kteří prostě řekli: „chceme to zkusit, ale… Nechceme se prát s těmi mladými.“ Chlapi kteří se dvacet let nehnuli z gauče a já jim ukázal, že věk je jen číslo a když se dají dohromady, budou se cítit líp, něco se naučí a celkově se jim bude žít líp.

Ve vašem gymu máte plno, nebo stále berete nové členy?

Rád bych pozval všechny k nám na trénink. Nábor je otevřený jak pro děti, tak pro dospělé. Podívat se na nás můžete na facebooku nebo instagramu.

David Závoda

Bydliště: Poděbrady

Narozen: 17. května 1988

Zaměstnání: Studnař

Znamení: Býk

Záliby: rodina, MMA a smečka pejsků

Oblíbené jídlo: čínská kuchyně - plněné taštičky

Oblíbené pití: cafe, tonic

Oblíbený film: Strážci galaxie, Avengers

Oblíbená hudba: Kapitán Demo, Kali, Majk Spirit, shamanic music