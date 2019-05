Jde o sportovní akci, na které se jezdí bikerské závody MTB a freestyle BMX. Celou akci doprovázel hudební program, jehož hlavní hvězdou byla bikerská hudební legenda Status Praesents.

Po celý den panovala parádní atmosféra a počasí také přálo. „Měli jsme tu čest přivítat plno zvučných jmen, kteří se pohybují v kategorii dirt jump. Do Čachovic dorazil například Jakub Vencl, Michal Baránek, Filip Mrázek, Daniel Liška a další borci, kteří se postarali o porci zábavy a ukázali lidem, že trickování ve výškách jim není cizí. Děkujeme všem, co se na akci podíleli. Velké díky patří návštěvníkům, bez nich by to nešlo. Na shledanou v dubnu 2020,“ vzkázali pořadatelé adrenalinového Czaro Jamu.

Antonín Matyásko