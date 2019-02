Kolín – Až poslední kolo a těžké písčité pasáže rozhodly o pořadí sedmého závodu Toi Toi Cupu, který se jel na trati v Kolíně. Díky lepšímu finiši se z vítězství radoval David Kášek před Petrem Dlaskem. Třetí v pořadí dojel Jan Nesvadba. Nejlepší z kolínských závodníků Tomáš Paprstka skončil na šestém místě. „Prostě to nešlo, jezdit se to dalo, ale odešel jsem fyzicky,“ hlesl v cíli Paprstka.

Ze 7. závodu cyklokrosového Toi Toi Cupu, který se jel v lesoparku Borky. | Foto: Michal Bílek

Právě on hrál na začátku závodu jednu z hlavních rolí. Start na tartanovém oválu měl nejlepší, první kolo zvládl také nejrychleji. Ještě ve třetím kole se držel ve vedoucí čtyřčlenné skupině, jenomže pak začal ztrácet a nakonec z toho bylo se ztrátou víc jak jedné minuty šesté místo. „Začátek jsem nepřepálil. Jel jsem si podle sebe. Tři kola to bylo dobrý, pak mě ale prostě došlo,“ podotkl juniorský mistr světa.

Zatímco on se začal propadat, ostatní mu začali ujíždět. Po polovině závodu se na čele vytvořila silná trojice Kášek, Dlask a Nesvadba, která si to nakonec rozdala mezi sebou. Nejlepší závěr nakonec předvedl David Kášek, který proťal cílovou pásku v čase 01:01:58.

„Jsem nemírně šťastnej, že jsem konečně letos vyhrál pohár. Jsem šťastnej jako blecha,“ radoval se vítězný David Kášek. „Závod byl takovej hákovej. Byla tady nevýhoda jet sám. Poctivě jsme ale střídali. Rozhodlo se v posledním kole za překážkama, vzal jsem za to a jel naplno až do cíle. Dlasky můj útok nezachytil. Chtěl jsem rozhodnout už před nájezdem na ovál, protože cílová rovinka je krátká a nedalo by se na ní předjíždět,“ dodal Kášek.

„Druhé místo je taky pěkný, ale já pomýšlel na vítězství. A nebylo k němu daleko. Ale David Kášek jel dneska dobře,“ přiznal druhý Petr Dlask.

A kde se podle něho lámal chleba? „V posledním kole jsem si hned v tom prvním písku udělal menší náskok, ale v polovině okruhu v tý jedný písečný pasáži jsem dvakrát vypadl z ideální stopy a tam jsem ztratil hrozný vteřiny, takže se na mě dostal a před posledním pískem v tom výběhu mě předjel,“ popsal klíčový okamžik závodu Dlask.

Začátek sice neměl zrovna ideální, ale Jan Nesvadba ukázal srdce bojovníka a nakonec si z Kolína odvezl pohár za třetí místo.

„Po startu jsem to drobek pokonil, když jsem nenacvakl a trvalo mi třicet minut, než jsem se dostal na tu první skupinu. Se třetím místem jsem spokojený. Trať mi seděla, písek mi vyhovuje,“ řekl bronzový Nesvadba.

Zatímco první trojice se po dojezdu připravovala na slavnostní dekorování, Filip Eberl teprve přijížděl do cíle. Nakonec skončil dvanáctý a druhý nejlepší jezdec z pořádající stáje Remerx Cycling Team Kolín.

„Zaspal jsem na startu, což byla nevýhoda, jelikož tady to rozhodoval start. Pak už to bylo těžký dojíždět,“ přiznal Eberl.

Kolínský závod hodně napověděl o tom, kdo by mohl ovládnout letošní pohárový závod. Před posledním závodem v Uničově má nejlepší vyhlídky na celkové prvenství čtveřice Pfingstein, Dlask, Kášek a Kyzivát.

Výsledky – Elite a U23

Celkové pořadí: 1. David Kášek (Cyklo Team Tábor) 01:01:58, 2. Petr Dlask (Rubena Birell Specialized) –1, 3. Jan Nesvadba (Madeta - Fitness/Specialized) –8, 4. Vladimír Kyzivát (Johnson Controls TJ Auto Škoda) –46, 5. Radek Polnický (Jirapo - Giant) –53, 6. Tomáš Paprstka (Remerx Cycling Team Kolín) –1:03, 7. Zdeněk Mlynář (Focus Cycling Znojmo) –1:11, 8. Vojtěch Nipl (TJ Stadion Louny) –1:26, 9. Jakub Skála (Cyklo Team Tábor) –1:35, 10. Michael Boroš (Cyklo Team Tábor) –1:41, 12. Filip Eberl (Remerx Cycling Team Kolín) –2:16, 16. Tomáš Bohata (Remerx Cycling Team Kolín) –4:26, 41. Tomáš Svoboda (Remerx Cycling Team Kolín) –4kola.

Průběžné pořadí po 7 závodech: 1. Christoph Pfingstein (Cyclingteam de Rijke) 236, 2. Petr Dlask (223), 3. David Kášek (216), 7. Tomáš Paprstka (169), 14. Filip Eberl (87), 19. Marek Rauchfuss (Remerx Cycling Team Kolín) 74, 29. Tomáš Bohata (49), 59. Tomáš Barták (Remerx Cycling Team Kolín) 1.

Kluby: 1. Cyklo Team Tábor (535 bodů), 2. Remerx Cycling Team Kolín (400), 3. Johnson Controls TJ Auto Škoda (343).