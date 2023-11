V poděbradské Sokolovně se konalo čtvrté postupové kolo soutěže cvičení podle lektora Bohemia Aerobic Tour. Tuto soutěž pořádal oddíl aerobiku Sokol Poděbrady. „Všichni jsme soutěž moc užili,“ těšilo trenérku oddílu Moniku Sobotkovou. Ta byla spokojená i s výsledky jejich svěřenkyň, některé z nich vystoupaly na stupně vítězů.

Ze čtvrtého postupového kola soutěže cvičení podle lektora Bohemia Aerobic Tour v Poděbradech | Foto: Sokol Poděbrady

Do lázeňského města přijelo závodit téměř sto třicet dětí z celé České republiky. „Samozřejmě nechyběly ani naše skvělé závodnice,“ podotkla Sobotková.

V nejmladší kategorii do šesti let se na startovní ploše předvedla děvčátka z přípravky, Emička Jirková, Agátka Kubátová, Dominika Beranová, Terezka Skřivánková, Marijánka Feherová, Elenka Pršalová a Anička Turnhofferová. Dominika Beranová si odnesla stříbrnou medaili ve finále B a Tereza Skřivánková bronzovou. V kategorii 7 - 8 let to pořádajícímu oddílu cinklo hned dvakrát. Zde zvítězila Eliška Podhajská a na druhém místě skončila Editka Prokšová. Ve finále B si zacvičila Lucinka Továrková. V kategorii 9 - 10 let se nejlépe vedlo Aničce Šrekové na čtvrtém místě a Klaudinka Kadlecová skončila šestá. V další věkové kategorii 11 - 13 let si opět trenérky poděbradského oddílu a jejich závodnice užily fanfáru pro vítězku Aničku Vaněrkovou. Ve finále si zde zacvičila i Lucinka Pavlíková a Justýnka Fejfarová.

„V nejstarších kategoriích jsme zastoupení bohužel neměly, ale krásné cvičení pod vedením lektora Pavla Sirotka si přišly užít i naše odchovankyně Barbora Hrodková, Alžběta Hujerová a Aneta Seifertová,“ uvedla Sobotková. „Gratulujeme všem ,děkujeme za přízeň našemu sportu a těšíme se na lednové finále, které se uskuteční v Náchodě,“ dodala trenérka Sokola Poděbrady.