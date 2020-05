/ROZHOVOR/ Český atletický reprezentant Vít Müller z Nymburka byl připraven na olympiádu. Ta je o rok odložena. To ho ale do kolen nesrazilo a je připraven bojovat z plných sil dál. „Samozřejmě mě to mrzí, ale na druhou stranu mám víc času se dobře připravit,“ má jasno čtyřiadvacetiletý běžec.

Vít Müller, altetický reprezentant z Nymburka | Foto: Foto: archiv sportovce

Letní olympijské hry byly pro letošek zrušeny. Mrzí vás to hodně?

Samozřejmě mě to mrzí, ale na druhou stranu mám víc času se dobře připravit. Nicméně si myslím, že rozhodnutí bylo správné, protože omezení, která byla plánována, byla dost přísná. A například závody bez diváků by byly značně demotivující.