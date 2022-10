Duel rozehrála dvojice Spilka s Holasem a po dramatickém průběhu nakonec prohrála po setech 10:9 a 10:8. Remízu zařídila druhá dvojice Flekač, Kolenský a střídající Nesládek. V prvním setu prohrávali 9:7, aby nakonec chybami Hanuse vyhráli 9:10. Ve druhém postupně vedli 4:5, 6:7 a 7:9, aby na 8:10 ukončil Kolenský povedenou zatáčkou. Trojky Čelákovickým nevyšly, a tak šli domácí do trháku 3:1. V následném singlu Kolenský potvrdil proti Hanusovi svou třídu a v poměrně klidném tempu vyhrál 0:2. V prvním setu to byla lehká záležitost, když se soupeř nezmohl na větší odpor – 3:10. Ve druhém pak musel o svůj bod bojovat s větším úsilím. Do stavu 7:7 se hrálo bod za bodem, aby na konečných 8:10 ukončoval zatáčkou. Zajímavě se ještě vyvíjel zápas v odvetné trojce, ale v první setu na devítkách zablokoval Pospíšil D. Maturu. Ve druhém byl stav na vážkách jen do stavu 5:5. Soupeř pak závěr proměnil na 10:8. A když i druhá odvetná trojka prohrála, byl na ukazateli konečný stav 5:2.

Šmejkal: Za osm let, co trénuji, jsem takový výkon ještě neviděl

„Zápas jsme dobře rozehráli ve dvojicích. Spilkova sice podlehla, ale bylo to vyrovnané utkáni. V naší dvojici rozhodl v prvním setu Nesládek, který se blýskl několika momenty. Pak ale přišla naše slabší část a to jsou trojice. Taháme se, ale pak přijdou naše dvě až tři chybky a soupeře to dostane na koně a prohrajeme. Do odvety toto musíme omezit, abychom mohli přemyslet nad lepším výsledkem. Taktiku jsme už probrali u ´Meka´ a přijdeme se změnou na domácí zápas,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 1:0, 1:1, 3:1, 3:2, 5:2. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Šafr, Nesládek, Löffelmann, Čuřík, Hejtík, Seidl, D. Matura.

Druhé semifinále: TJ Avia Čakovice - SK LIAPOR Karlovy Vary 5:1.