Pro českého diváka bude jistě největším lákadlem závod žen, kde bude největší domácí nadějí stříbrná medailistka z mistrovství Evropy v Berlíně a česká rekordmanka Anežka Drahotová. Svěřenkyně trenéra Ivo Pitáka dokázala v Poděbradech zvítězit v roce 2014. Loni skončila pátá a letos by ráda své umístění vylepšila.

Anežka má za sebou v tomto roce již dva starty. Ten první absolvovala v Luganu, kde došla třetí v čase 1:34:27, což je výkon, kterým si zajistila účast na mistrovství světa v Dauhá. V Dudincích pak skončila pátá. „Jsem ráda, že se na našem území koná tak kvalitní chodecký závod. Poděbrady mají vždy skvělou úroveň. Nedokážu úplně odhadnout svou formu, jelikož přípravu směřujeme hlavně k olympijským hrám, které se konají v roce 2020, ale do Poděbrad se vždy moc těším,“ vzkázala.

Soupeřky má více než kvalitní. Tou největší bude nejspíš obhájkyně loňského prvenství Eleanora Giorgiová z Itálie, která v minulém roce dominovala v novém rekordu mítinku 1:28:49. Další špičkovou závodnicí je Litevka Živilé Vaiciukevičiuteová, která má ve své sbírce například bronz z ME do 22 let. Loni byla pátá na mistrovství Evropy v Berlíně a v Poděbradech skončila těsně pod stupni vítězů a před Anežkou Drahotovou.

Z mimoevropských závodnic lze vyzdvihnout Mirnu Ortizovou z Guatemaly.

Ani v mužském závodě nechybí obhájce loňského vítězství. Pro německého chodce Christophera Linkeho jsou Poděbrady oblíbenou destinací. Poděbrady Walking vyhrál již třikrát v letech 2015, 2017 a 2018. Při svém triumfu před dvěma lety si zde navíc zašel dosud platný osobní rekord 1:18:59. Ve stejné sezóně nenašel v tomto středočeském lázeňském městečku přemožitele ani v rámci Evropského poháru v chůzi. Pátý muž z olympijských her, mistrovství světa i evropského šampionátu bude jedním z největších favoritů i letos.

Silného vyzyvatele bude mít ovšem v ruském nezávislém závodníkovi Vasiliji Mizinovovi, který si na loňském mistrovství Evropy v Berlíně pověsil na krk bronzovou medaili a letos v Soči zašel vynikající osobní rekord 1:18:32. Své bohaté zkušenosti bude chtít prodat stříbrný medailista z MS 2009 a šestý z olympijských her v Londýně Mexičan Eder Sanchéz.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM NA LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ

Návštěvníky mítinku čeká také zajímavý doprovodný program. V rámci nového projektu Českého atletického svazu Pohybová gramotnost s Českým atletickým svazem čeká zábava pro celou rodinu. Atletika pro děti, kde si mohou ratolesti vyzkoušet různé atletické disciplíny za dohledu maskota Atíka a odměnou jim budou drobné ceny.

V rámci projektu Atletika pro celou rodinu nebude chybět také zápolení rodinných týmů, nebo si fanoušci budou moci vyzkoušet závodní chůzi se zkušeným trenérem.

Samotný závodní program 87. ročníku mítinku Poděbrady Walking odstartuje v sobotu 6. dubna v 9:30 hod. závodem mládeže a veteránů a vyvrcholí v 15:30 závodem mužů.