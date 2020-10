V závodě mužů bude velkým favoritem švédský bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Dauhá Perseus Karlström, jenž se v minulé sezoně stal také celkovým vítězem chodecké Challenge. Karlström v minulosti již v Poděbradech vyhrál. Stalo se tak v olympijské sezóně 2016. O rok později pak dokázal, že se mu na lázeňské kolonádě daří, když obsadil třetí místo v rámci Evropského poháru v chůzi.

Lídrem francouzského týmu bude zkušený Kevin Campion. Muž, který si v roce 2017 v Poděbradech došel pro stříbro. Loni pak skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrté příčce. Oporou týmu galského kohouta pak může být i bronzový z ME do 22 let v Bydhošti 2017 Gabriel Bordier. Italskou ekipu povede osmý muž z olympijských her v Riu Matteo Giupponi. Někdejší medailista z mládežnických evropských šampionátů v Poděbradech zvítězil v roce 2011. Loni skončil sedmý. Hned za Giupponim došel na posledních olympijských hrách na deváté příčce Kolumbijec Manuel Esteban Soto. Ten se do Poděbrad vrací po čtyřech letech. Pozor si musíme dát také na sedmého muže olympijského závodu na 50 kilometrů Nora Havarda Haukenese nebo osmého z MS a vítěze Panamerických her na stejné distanci Ekvádorce Andrése Chocha.

Co se týká mistrovského závodu, o svůj šestý titul bude usilovat Lukáš Gdula, jenž bude v tomto klání mírným favoritem. Celkem má už z MČR v chůzi na 20 kilometrů osm cenných kovů. Na paty mu však může šlapat jeho mladší kolega Vít Hlaváč. Jedenáctý z loňského ME do 22 let v Gävle byl třikrát za sebou stříbrný a jistě by rád získal své první zlato.

Ženské klání by ani letos nemělo být ochuzeno o účast Anežky Drahotové. Stříbrná z ME v Berlíně a bronzová z evropského šampionátu v Curychu zvítězila v Poděbradech v roce 2014, kdy také stanovila hodnotu rekordu mistrovství 1:29:43. Od té doby se z mistrovského titulu radovala celkem pětkrát. Zajímavé bude také sledovat, jak si povede Tereza Ďurdiaková, která se chůzi věnuje v podstatě prvním rokem a na dráhovém chodeckém mítinku v Rumburku Drahotovou dokonce porazila. Ďurdiaková se dříve věnovala vytrvaleckým běhům. Ve své sbírce má například dva cenné kovy z MČR v maratonu.

Velmi silné družstvo budou mít Italky. V jejich sestavě je Antonella Palmisanová, což je čtvrtá žena olympijských her v Riu a také bronzová medailistka z mistrovství světa v Londýně 2017 a mistrovství Evropy v Berlíně 2018. Palmisanová už okusila, jaké to je na lázeňské kolonádě zvítězit, když opanovala v roce 2017 závod Evropského poháru v chůzi. V rámci Poděbrady Walking byla dvakrát třetí v letech 2012 a 2013. Na třetí místo z roku 2018 se pokusí navázat její krajanka Valentina Traplettiová.

Velmi početné zastoupení ve startovním poli má Jižní Amerika. Udivíme například sedmou ženu olympijského závodu v Riu, dvakrát čtvrtou z MS a brazilskou národní rekordmanku Ericu de Senovou. Ta byla v Poděbradech nejlépe druhá v roce 2014. Kolumbijka Sandra Galvisová již v tomto závodě vystoupala i na nejvyšší stupínek, když v roce 2017 vyhrála v dosud platném osobním rekordu 1:30:00. Nyní zde absolvuje svůj druhý start. Premiéru ve středočeském lázeňském městě si odbyde velký talent této disciplíny Glenda Morejónová. Teprve dvacetiletá Ekvádorka se loni v La Coruni blýskla vynikajícím časem 1:25:29 a v historických světových tabulkách jsou před ní pouze ruské a čínské závodnice. Morejónová je dorosteneckou mistryní světa a bronzová z MSJ 2018.

Ženy odstartují do 88. ročníku Poděbrady Walking ve 12:30 hodin. Muži je budou následovat ve 14:30 hodin.