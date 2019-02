Nymburk – Velká hala v nymburském Sportovním centrum přivítala účastníky Mistrovství světa žen a juniorů v nohejbale. V každé ze dvou kategoriích se soutěžilo v tradičních třech disciplínách – singlech, dvojicích a trojicích. Celkem se tedy hrálo o šest sad medailí. Hned v pěti kategoriích vybojoval český nohejbalový tým zlato, pouze v ženských singlech se musel spokojit s bronzem. Nadvláda českého nohejbalu pokračuje.

VELEÚSPĚŠNÉ TÝMY. Na nohejbalovém mistrovství světa žen a juniorů, které se konalo v nymburském Sportovním centru, zářila česká trikolóra. Ze šesti sad medailí zůstalo doma hned pětkrát zlato | Foto: Foto: Michal Němec

Velká překvapení se nekonala

Šampionát nepřinesl žádné větší výsledkové překvapení. Podobně jako u mužské kategorie je dominance Čechů na mezinárodních akcích výrazná. Jedinou disciplínou, kde nemají favorité jistotu, je disciplína jednotlivců. V celkovém součtu Češi v Nymburce naprosto deklasovali zbytek startovního pole.

„Je to obrovský úspěch. Úplně stejné to bylo z pohledu medailových umístění před dvěma lety a my jsme doufali, že to zopakujeme. A povedlo se,“ byl nadmíru spokojený prezident mezinárodní nohejbalové federace UNIF i Českého nohejbalového svazu Kamil Kleník.

Korejci šampionát pořádně oživili

Příjemným překvapením bylo vystoupení jihokorejských mladíků. V posledních letech tradiční účastník seniorských šampionátů vyslal na juniorský šampionát svou výpravu vůbec poprvé a premiéra to byla nadmíru povedená. V singlech a trojicích si zahráli finále proti Čechům. I ve dvojicích měli na dosah senzaci, když opět proti Čechům prohráli semifinálový zápas až ve třetím rozhodujícím setu nejtěsnějším rozdílem 11:9.

„Korejci byli v této věkové kategorii na šampionátu poprvé a byli výborní. Za všechno mluví tři medaile, které získali. Odsunuli za sebe další týmy, které pomýšleli na medaile. Jejich zápasy byly moc pěkné,“ řekl Kleník.

Na mistrovství hrály týmy ze tří kontinentů

Z hlediska účasti bylo letošní mistrovství světa žen a juniorů historicky nejpočetnější. Divákům se představilo celkem dvanáct výprav ze třech různých kontinentů. Do Nymburka dorazily například i výpravy Kolumbie, Indie a Iráku.

Dohromady se ve Sportovním centru odehrálo sto padesát osm zápasů a cestu do hlediště si našlo 749 diváků.

Medailová umístění

JUNIOŘI

Jednotlivci

1. Česká republika

2. Jižní Korea

3. Rumunsko

Dvojice

1. Česká republika

2. Slovensko

3. Jižní Korea

Trojice

1. Česká republika

2. Jižní Korea

3. Slovensko

ŽENY

Jednotlivci

1. Maďarsko

2. Švýcarsko

3. Česká republika

Dvojice

1. Česká republika

2. Maďarsko

3. Švýcarsko

Trojice

1. Česká republika

2. Švýcarsko

3. Maďarsko

VLADIMÍR MALINOVSKÝ

MARTIN TON