S hosty to nevypadalo po úvodních dvojkách zrovna růžově, obě totiž prohráli, a tak se s napětím čekalo, co bude dál. Ale trojka D. Matura, Kolenský a Šafr za to vzala a po setech 6:10 a 6:10 snížila na 2:1. Druhý bod přidala vložená dvojka Šafr, Löffelmann a střídající Bareš, která pro prohraném prvním setu 10:7, vyhrála hladce druhý 5:10. Ve třetím na 7:9 zvýšil Šafr smečí a celou parádu završil také smečí Bareš. Domácí pak odskočili na rozdíl tří bodů po singlu a odvetné trojce. Ovšem konec patřil jednoznačně Čelákovickým. Na 5:3 snížila druhá odvetná trojka D. Matura, Šafr a Kolenský, která ve třetím setu na devítkách rozhodla klepákem D. Matury. Drama v prvním setu se odehrálo v odvetné dvojce v podání Kolenského s Flekačem. V prvním setu na devítkách ukončil set Flekač kraťasem a v druhém na 4:10 soupeř na útoku dal jen aut. V poslední dvojce D. Matura se Seidlem proti domácímu Bíbrovi s J. Medkem předvedli snad svůj životní výkon a ve dvou setech vyhráli dvakrát 8:10. Nejdříve v prvním ukončoval dorostenec Seidl vybitým blokem a ve druhém smečí na J. Medka.

Tato plichta pro oba týmy nic neznamená, oba zůstávají na svých pozicích. Karlovy Vary na třetím místě a Čelákovice na místě čtvrtém.

„Jak Karlovým Varům tak i nám o nic nešlo. Naše pozice v tabulce jsou jasně dané. Na straně Varů odpočíval Vanke, u nás Vojta Holas, a tak dostali šance mladíci. Ve druhé dvojce jsme nesmyslně vystřídali a to nás stálo vítězství. Jsem rád, že jsme za stavu 5:2 nesložili zbraně a dokázali urvat alespoň plichtu,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 5:2, 5:5. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, D. Matura, Seidl.