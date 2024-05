Čelákovice - Karlovy Vary 6:4

Velká bitva, velký nohejbal, zdařilá odveta. To byly atributy utkání, do něhož vlétli domácí úvodními výhrami ve dvojkách. V prvním setu první dvojky otáčel Flekač s Nesládkem z 1:4 na konečných 10:7 Flekačovou patou. Ve druhém na 10:5 servíroval hostující Medek do saka. Dramatická byla druhá dvojka. Andris, Kalous a střídající Spilka se v prvním setu ujali vedení na 9:8 Spilkovým blokem, aby na 10:9 zakončil Kalous zatáčkou na Vankeho. Ve třetím na 10:7 pomohl opět Vanke, když zahrál technický míč do saka. Hosté otočili na 2:3 šňůrou tří bodů. Vyrovnání zařídil Fodor v singlu. Hostujícímu Tolarovi nedal mnoho šancí a po setech dvakrát 10:6 ukázal, proč je mistr světa v této disciplíně. Následné trojky vyzněly nerozhodně. Důležitá byla ta vedená Nesládkem, která přejela Medkovu formaci po setech 10:3 a 10:4 rozdílem třídy. Nádherný zápas předvedla dvojka Flekač, Nesládek a střídající D. Matura proti dvojce Vanke, Tolar. Po prohraném prvním setu 8:10 přišlo vyrovnání ve druhém, když na 10:6 ukončoval Nesládek patou přes Vankeho blok. Nesládek pak ve třetím na devítkách zasmečoval vítězně mezi zkamenělé soupeřovy zadáky. Desátý bod přidala závěrečná dvojice Andris, Kalous a Spilka. Po setech 10:6 a 10:9, kdy otočili ve druhém z 1:3 na 9:7, ukončil Andris.

„Vyhráli jsme všechny hlavní dvojky a v té vložené chyběl jediný míč. Důležitý byl i bod v singlu, po kterém se šlo nerozhodně do závěrečných odvet. V nich se nám podařilo vyhrát jednu trojku, a když body přidaly i obě dvojky, nebylo co řešit,“ zhodnotil zápas trenér Čelákovic Martin Spilka.

Sled zápasů: 2:0, 2:3, 3:3, 3:4, 6:4. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, D. Matura, Seidl, Kalous, Nesládek, Šafr, Andris, Fodor.

Čelákovice B – Příšovice 6:1

Utkání prvního celku tabulky s posledním přineslo zajímavou podívanou včetně tří třísetových zápasů. Vstup zařídily dvojice Kalous s Čuříkem a Bareš s Frankem. První set první dvojky – 10:6, ve druhém otáčeli z 6:7 na 10:8 patou Čuříka. Druhá dvojice v prvním setu ze 7:8 na 10:8 Barešovým servisem. Ve druhém vedla již 6:0 a na konečných 10:5 zakončil Frank patou. Soupeř snížil na 2:1 ve trojce, ale pak již bodovali domácí. Druhá trojka T. Matura, Bareš, Seidl 10:6, 8:10, 10:9 – Bareš smečí do růžku. Vloženka zastoupená reprezentací Maďarska Molnár, Szlavecz – 10:4, 10:6 a klepák Szlavecze. V singlu V. Kalous vedl v prvním setu již 7:0 a set dotáhl na 10:1. Ve druhém těsně prohrál 9:10, ale vše si vynahradil ve třetím 10:6. Tříseťák viděli diváci v poslední trojce, Hejtík, Čuřík a Molnár prohráli první set 8:10. Ve druhém vyhráli 10:8, a tak se rozhodovalo ve třetím. V něm na 10:8 ukončoval Hejtík.

„Tak jednoznačně, jak vypadá výsledek, se utkání neodvíjelo. Několik třísetových zápasů tomu nasvědčuje. V nich jsme ale uplatnili větší herní zkušenost a tak body zůstaly doma,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Čenda Čuřík.

Sled zápasů: 2:0, 2:1, 6:1. Čelákovice B: Frank, Bareš, Čuřík, T. Matura, Seidl, Kalous, Hejtík, Molnár, Szlavecz.