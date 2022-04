První bod a vedení 1:0 zařídila domácí dvojice v podání bratrů Vítových. Hosté však sérií čtyř výher v řadě dokonale otočili na 1:4. Na 1:1 srovnala druhá dvojice Flekač, Kolenský, která vyhrála oba sety shodně 9:10, v obou ukončoval Flekač smečí respektive patou. Druhý bod vyválčili v první trojce společně se Šafrem a střídajícím Spilkou. Ve třetím setu strhl vítězství na svou stranu dobře blokující Spilka, který dvakrát zablokoval P. Víta. Další bod ve třech setech vybojovala trojice Bareš, D. Matura, Holas a střídající Čuřík. Po prohraném prvním setu 10:6 bodoval v druhém Matura svými klepáky. Ve třetím na devítkách ukončil kraťasem. A konečně čtvrtý bod připsala vloženka Bareš, Seidl po setech dvakrát 7:10. Pro zranění Kolenského musel do singlu mladý Löffelmann, který to měl proti O. Vítovi velmi těžké a nakonec podlehl ve třech setech 10:8, 9:10 a 10:5. Závěrečné odvetné trojky vyzněly pro Čelákovické. Maturova formace si ve dvou setech poradila se sestavou vedenou P. Vítem a Spilkova sestava udolala ve třech setech formaci O. Víta. V druhém setu na osmičkách Flekač dvakrát bodoval přes Jůzka a ve třetím na sedmičkách byl Spilka třikrát stoprocentní na bloku. Výsledek 2:6 tak plně odpovídá průběhu hry.

FOTO: Poděbradský kouč Staněk: Prohráli jsme, ale měli jsme na bod

„Větrno, zima a měkký kurt, to byly hlavní rysy utkání. Opět jsme ze čtyř třísetových zápasu tři vyhráli, ale žádná pokoukaná to nebyla. Přísnější měřítko snesla jedině hra jednotlivců. Kvůli zranění Michala nastoupila do singlu naše mladá puška Löffelmann a s mistrem světa Ondrou Vítem zahrál Tomáš opravdu pěkný zápas, klobouček a chválím,“ zhodnotil zápas kapitán Čelákovic Martin Flekač.

Sled zápasů: 1:0, 1:4, 2:4, 2:6. Čelákovice: Spilka, Flekač, Kolenský, Holas, Bareš, Löffelmann, Čuřík, Matura D., Seidl, Šafr.