Českým Budějovicím po šestadvaceti letech připadla možnost ukončit nohejbalový soutěžní ročník na tuzemské scéně pořádáním 53. ročníku Samson Mistrovství České republiky trojic mužů. Jeho vítězem se stalo družstvo modřického áčka. Čelákovický Spartak nasadil do šampionátu tři týmy, ty se ale mezi nejlepší nedostaly.

ilustrační foto | Foto: Michal Němec

Dvacet čtyři týmů bylo rozlosováno do osmi skupin po třech. Ve skupinách se nevedlo B týmu Spartaku, který prohrál obě utkání a to s Čakovicemi B a Holicemi A shodně 1:2. Lépe na tom byla další čelákovická mužstva. Nejprve si účast v osmifinále zajistil A tým po výsledcích 2:1 s TJ Platy a 1:2 s TJ Solidaritou. Postup si zajistil i C tým po výhře nad Jiskrou Třeboň 2:0 a prohře s Karlovými Vary A 0:2. V následujícím play off pak oba týmy prohrály s Čakovicemi B respektive se Startem Praha A shodně 1:2.

31 gólů! Kanonýrům z Nymburska vládl Frohna. Kdo byl nejlepší v soutěžích?

Třetí místo si na republikovém šampionátu vybojovaly Čakovice B výhrou 2:1 nad SKN Žatec. Finále pak tak jako minulý rok ovládly Modřice A vítězstvím 2:0 nad Karlovými Vary A.

Čelákovické formace

A tým: Nesládek, Holas, Löffelmann

B tým: Flekač, Šafr, Hejtík, Čuřík

C tým: Spilka, Seidl, Bareš