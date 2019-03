Nymburk – A je to tady. Za tři měsíce by měl spatřit světlo světa v pořadí již druhý deblově – volejbalový literární produkt z pera Tomáše Kokojana. Nese titul „Zajatci deblových a volejbalových mixů z Nymburka“ a již sám její titul jasně signalizuje, čemu se její obsah naplno věnuje.

Dar. Dlouholetí přátelé Tomáše Kokojana, manželé Fišerovi z Milovic, obdrželi jako dar autorovu literární prvotinu, a to i s osobním věnováním | Foto: Foto: Tomáš Kokojan

Kniha má z devadesáti procent regionální charakter a věnuje se smíšeným šestkám a deblovým mixům (včetně republikového mistrovství) v časovém horizontu posledních třiceti let. Dílo samotné volně navazuje na autorovu deblovou prvotinu, která vyšla v loňském roce pod názvem Český volejbalový debl. Deblově – volejbalový dokument by měl spatřit světlo světa již v červnu a ve stejném měsíci by se měl uskutečnit i jeho oficiální křest. Místní sportovní fajnšmekři i patrioti se mají opravdu na co těšit, neboť knížka obsahuje nejen spoustu faktických i statistických informací, faktů a výsledků, nýbrž je i de facto personálně zaměřená, a to na desítky osobností z Nymburka a jeho blízkého okolí, vyznávajících tuto míčovou profilaci. Vnímavý čtenář v díle dále nalezne originality i zajímavosti ze života svérázné volejbalově – deblové obce, spolu s metodickými radami a pokyny.