Vsetín - Čelákovice 4:5, na zápasy 1:2

Do třetího rozhodujícího duelu vstoupili lépe domácí hráči, kteří v úvodu dokázali ovládnout začátek utkání v podobě 3:0. Mnozí z přítomných diváků si jistě mysleli, že je rozhodnuto. Ovšem Bareš, D. Matura a Holas v druhé dvojce byli proti. V prvním setu se do toho opřeli a vedli již 1:6 a posléze set dotáhli do vítězného konce 2:10. V druhém D. Matura ukončil klepákem přes Andrise na 5:10. Druhý bod přidal Kolenský v singlu výhrou nad Stupákem. Michal sice prohrál první set 10:8, ale ve druhém zapnul a vedl již 1:3 a 4:7. Na konečných 6:10 zakončil tvrdou ranou do pravačky Stupáka. Ve třetím setu vedl 5:6, 6:9 a na 8:10 mu pomohl Stupák útokem, který skončil v autu. Srovnání stavu na 3:3 zařídila trojice D. Matura, Bareš a Holas. V obou koncovkách vyučovali Chalupovu formaci 9:10 a 4:10. Vedení na svou stranu strhla odvetná trojice Flekač, Šafr a Spilka. V prvním setu na devítkách Spilka vydoloval desátý bod kraťasem z paty, a na 5:10 v druhém vytloukl blok Kurky. Vítězný pátý bod vyrobila dvojice Kolenský, Spilka, která ve dvou setech přehrála Majštiníka s Andrisem 6:10 a 9:10. Vítězný mečbol zařídil Kolenský tvrdou smečí.

„Favorité jsme určitě nebyli, ale celý tým táhl za jeden provaz a zápas vyhrála dobrá parta! To je základ úspěchu,“ zářil spokojeností kapitán Čelákovic Martin Spilka. „Chci smeknout před rozhodčími, kteří zvládli duel na výbornou. A také musím uznat kvalitu soupeře a jejich fair play. Hráči Majštiník, Bílý a Andris mají před sebou skvělou kariéru,“ přidal kapitán Čelákovic.

Sled zápasů: 3:0, 3:4, 4:4, 4:5. Čelákovice: Seidl, Loffelmann, Flekač, Spilka, Bareš, Nesládek, Hejtík, Holas, Kolenský, Šafr, D. Matura, T. Matura.