Dražba s olympijským vítězem v moderním pětiboji Davidem Svobodou pro Sebastiána Radimského dopadla velmi dobře. Oficiální replika jeho olympijské medaile šla na konec do rukou starosty Poděbrad Jaroslava Červinky za třináct tisíc korun. „Do kasičky přibyly peníze od diváků, a tak se vybrala částka přes pětatřicet tisíc korun. Panu starostovi, olympionikovi Davidu Svobodovi a všem, co přispěli, ze srdce děkujeme,“ uvedl hlavní organizátor akce Daniel Vencl.

Jednotlivé souboje okomentoval trenér Daniel Vencl

60kg Joachim Fraczak - Jiří Klubal

Jirka zabojoval jako o život a byla z toho jeho první mezinárodní výhra. Myslím, že hrdost je na místě.

50kg Mykhailo Dzhenkov - Marek Freiberg

I Marek bojoval, ale jeho soupeř byl velmi pohyblivý a dokázal vzdorovat a trestat z dálky. Mára bohužel prohra. Ale jinak krásný zápas.

63,5kg Eryk Sako - Matouš Liska

Matouš prolomil svou negativní bilanci a dokázal po skvělém výkonu soupeře porazit. Matouši opravdová gratulace a skvělý zápas.

80kg Jakub Jasinski - Tomáš Zelinger

Tomáš konečně vítězně zabojoval a psychické potíže v zápase jsou ty tam. Nastává opět čas Tomáše Zelingera. Výhra.

67kg Liausov Serhii - Štěpán Kvapil

Štěpánovi bohužel soupeř nedorazil, a tak zaskočil kamarád Matouš Fidler. Jeli sice na remízu v přátelské exhibici, ale oba si to užili.

80kg Ilia Sidor Waga - Pavel Němec

Pavlík má Poděbrady asi prokleté. Buď mu nepřijede soupeř, nebo dostává hlavičky či údery po stopu. Tentokráte to odnesla žebra a je z toho prohra. Bohužel.

72kg Gracjan Ziniewicz - Jakub Křížek

Jakub Křížek boxoval se zápasově zkušenějším borcem, ale bylo to skvělé a vyrovnané utkání. Být na tom tak všichni fyzicky a technicky dobře jako Jakub, tak super. Jen ta síla je potřeba přidat. Bohužel bodová prohra.

70kg Kacper Malinowski - Daniel Červený

Daniel je prostě boxerský bůh a tomu odpovídal i tento zápas. Roste tu hvězda, která ještě světovému boxu ukáže. Zápas měl vše, co měl mít. Výhra před limitem

75kg Michał Kulinski - David Ploc

Ukrutný zápas, při kterém se polský soupeř s pazourami jako horník utrhl ze řetězu. David, ač skvěle připravený, dostal v úvodu dva, tři háky, které s ním otřásly. Po dalším střetu jsem jako trenér viděl, že je David otřesený a tlak soupeře se zvyšuje. Zápas jsem ukončil vyhozeným ručníkem.

60kg Władyslaw Satsyi - Jaroslav Červený

Finálový zápas, ve kterém Jarda ukázal svoji kvalitu, postřeh a čtení soupeře. Již v prvním kole dostal soupeře do počítání, to samé ve druhém, a tak soupeř začal fauloval a držet. Po několika napomínáních od rozhodčího se situace neměnila, a tak přišla diskvalifikace. I bez ní by Jarda vyhrál a věřím, že před limitem. Kdo zápas viděl, musel být v úžasu nad skvělým výkonem.

„Celkové vítězství 5:4 je pro náš klub dalším mezníkem, který je za námi,“ byl spokojený Vencl.

Manažerská extraliga boxu

1. 75kg Lukáš Kořán - Milan Krčma

Lukáš nezvládl kryt a vzdálenost k soupeři a bohužel rozhodčí po dvou počítáních zápas ukončil. Lukáš ale box miluje a to je to, co ho táhne dál.

75kg Michal Anton - Jan Krejčí

Michal zkušeně ukončil soupeře po prvním kole. Jedno počítání na spodek a druhé chvilku potom mu zajistilo vítězství a zároveň finanční výhru, kterou věnoval na dobrou věc.

91kg Miroslav Navara - Martin Vokřál

Míra bojoval jako lev a začátky kol byly jako když to chce ukončit před limitem. Soupeř ale vše ustál a bodově byl lepší. Byla z toho prohra, ale Mirek předvedl skvělý boj.