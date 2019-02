Plzeň – Na Mistrovství Evropy v silovém trojboji mužů a žen se nominovalo sedm mužů a čtyři ženy, z toho čtyři muži a jedna žena jsou členy nymburského Sokola. Šampionát se konal v Plzni.

Nymburský silový trojbojař Karel Ruso získal na evropském šampionátu, který se konal v Plzni, bronzovou medaili ve dřepu.

Hana Takáčová závodila v kategorii do 84 kg a vedla si výborně. Ač devětapadesátiletá závodnice, získala překvapivě bronz v disciplíně benč, když zvládla 142,5 kg. Celkově skončila na 6. místě. V mužích se ukázal Karel Ruso. Ani on se mezi mladými závodníky neztratil, ač věkem je již veterán. Ve dřepu skončil na třetím místě a získal bronzovou medaili, v pozvedu skončil na „bramborové" příčce a celkově obsadil 5. místo. V kategorii do 105 kg závodil Jaromír Sršeň. Povedl se mu slušně benč, kde zdolal 220 kg. Celkově se umístil na 10. místě. V kategorii do 120 kg skončil Zbyněk Krejča těsně na 4. místě v benčpresu s výkonem 285 kg. Celkově i on skončil na 10. místě. V supertěžké kategorii se představil Pavol Demčák. „Tomu se závody povedly na pětadevadesát procent, když si vylepšil osobní rekord ve dřepu na 350 kg a v benči skončil těsně na 4. místě. V celkovém umístění dosáhl na 8. příčku," uvedl předseda nymburského oddílu Miroslav Vacek.

Česká republika se v konkurenci 22 států i díky závodníkům z Nymburka v soutěži národů umístila na 13. pozici.