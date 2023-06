/FOTO/ Markéta Brožová je třídní učitelka na základní škole, matka dvou dětí a studentka vysoké školy. Věnuje se trénování dětí v kickboxu a atletice, od mala sportuje. Od roku 2010 se aktivně věnuje kickboxu a právě v tomto sportu sbírá jeden triumf za druhým. Čerstvě je vicemistryní Evropy, ve své bohaté sbírce má kromě jiných také titul mistryně světa.

Markéta Brožová (vlevo) a Markéta Burešová | Foto: archiv sportovkyň

Na nedávném mistrovství Evropy jste získala titul vicemistryně Evropy. Jaké jste měla pocity?

No… Abych byla upřímná, byla jsem trochu zklamaná. Chtěla jsem samozřejmě vyhrát, ale byl to těžký zápas už i proto, že mě v lightu i kicklightu přesunuli do vyšší váhové kategorie a soupeřka měla o dost tvrdší ránu. I tak je to ale hezký výkon a já jsem si přivezla nové zkušenosti a vím, na čem musím zapracovat.

Pro vás ale není umístění na stupních vítězů výjimečné. Jste i vicemistryní světa a dokonce také světovou šampionkou…

Ano, to jsem. Komu by se také nelíbilo vystoupat na nejvyšší stupínek? Je to příjemný pocit, když se vám na konci zápasu zvedne ruka. Každý se mě ptá, proč to dělám a co se mi na tom líbí. Vždy říkám, že dokud tam člověk nevleze, nepochopí to (smích). Vše je jen o vás, na ničem jiném v tu chvíli nezáleží, je to jen váš boj. A výhra v turnaji, kde se probojujete pavoukem až do finále a na konci se zvedne právě ta vaše ruka. To je úžasný pocit! To nakopne dál. A když se nezvedne, vezete si zkušenosti a motivaci být lepší.

Kromě těchto vrcholných ocenění jste také několikanásobnou mistrní a vícemistyrní Rakouska, Německa a Slovinska. Vyhrála jsem několik mezinárodních turnajů, otevřených světových turnajů a světových her Rakouska a Německa, jste vícemistryní a mistrní České republiky. Máte kam ještě dávat vaše trofeje?

Mám v chodbě na zdi udělanou hezkou výstavku a chodba je ještě dost veliká, takže pár pásů, medailí a trofejí se tam ještě vejde (smích).

Jak jste se k tomuto spíše mužskému sportu dostala?

Byla to tak trochu náhoda. V té době jsem ještě dělala závodně atletiku. Na jedné oslavě v Turnově jsem se seznámila s Petrem Kazdou a jeho dvojčetem Honzou, několikanásobnými mistry světa, Evropy a držiteli mnoha titulů. Během řeči zaznělo, ať se přijdu podívat na trénink a já v té době tak nějak potřebovala zkusit mimo atletiky něco jiného. No, tak jsem u toho už zůstala. Nyní stále trénuji pod vedením Petra Kazdy v Kazda Gym v Nehvizdech. Spolu s ním také objíždíme všechny turnaje. On sám ještě nepověsil boxerky na hřebík.

Kanonýr Deníku Daniel Charvát: Platit budu. A nebude to malá částka

Dříve jste také dělala atletiku, hrála fotbal nebo tancovala? Byly pro vás tyto sporty také průpravou pro kickbox?

Pohybový základ tam byl od mala. Vyzkoušela jsem všechny možné sporty, od každého si vzala něco a atletika je rozhodně výborná průprava, ta mi dala opravdu hodně a naučila mě disciplíny a režimu. Proto také pracuji s dětmi a snažím se jim dát ten správný pohybový základ. Pohyb a všestrannost jsou důležité pro jejich vývoj.

Kromě toho, že jste aktivní sportovkyní, ještě se věnujete trénování atletiky a kickboxu. Jak tohle všechno jako matka dvou dětí zvládáte?

Co si budeme povídat, někdy je to náročné skloubit vše dohromady. Holky jsou ale naštěstí dost aktivní a atletiku trénují se mnou. Kickbox zatím zkoušet nechtějí, tak v té době mají jiné své pohybové aktivity. Jinak jsou skvělé a vše chápou, jezdí se mnou někdy i na tréninky a vždy se těší až z turnaje přivezu nejen nějakou tu medaili, ale také dáreček z cesty.

Kdo vás nejvíce podporuje a co naše úspěchy říkají vaši nejbližší?

Mám kolem sebe úžasné lidi. Nejen rodinu, ale i kamarády, kamarádky a kolegyně. Podporují mě a všichni vždy fandí a prožívají to se mnou. To mám na tom moc ráda, žene mě to dál. Blízcí se mými úspěchy někdy chlubí více než já (smích).

Jaké jsou vaše další sportovní cíle?

Chci letos v Kanadě obhájit titul mistryně světa v lightcontactu a přidat k tomu titul mistryně světa v kicklightu. Čeká nás i další vvropský šampionát ve Skotsku a Světové hry Rakouska, otevřené a státní turnaje Německa a Rakouska. No turnajů bude spousta, tak uvidíme, co vše se povede. Teď si ale dáme zasloužený odpočinek na chvíli a pak se začneme důkladně připravovat na sezonu.

VIZITKA

Bydliště: Doubrava, Kostomlátky

Narozena: 12. června 1991 v Turnově

Zaměstnání: učitelka na ZŠ Komenského Nymburk

Znamení: Blíženec

Záliby: sport, vaření, cestování

Oblíbené jídlo: já jídlo miluju, sním vše, nemám nejoblíbenější jídlo

Oblíbené pití: voda, káva

Oblíbený film: Zítra to roztočíme, drahoušku

Oblíbená hudba: mám ráda českou hudbu