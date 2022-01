„Jednou jsme nevyjeli dunu, museli jsme couvat a ztratili asi dvě nebo tři minutky. V druhé části jsme ale chytli slinu, Ferry (František Tomášek) dobře navigoval a všechno fungovalo. Zrychlili jsme ve skalách, šutrech a rozbitých pasážích, které nám vyhovují,“ liboval si Macík. Po neutralizaci ale posádka měla problém s jedním z kontrolních bodů a oprávněně se obávala penalizace, která nakonec přišla a k výslednému času mu pořadatelé připočetli patnáct minut. Stejně jako ostatním.

„Po neutralizaci nás čekalo 120 nepříjemných kilometrů v písku, obrovské sjezdy, rozježděná měkká trať, navigačně hodně těžká. Zřejmě jsme někde odbočili brzo, bloudili jsme, hledali jeden bod. Točili jsme se tam všichni,“ popisoval problém Martin Macík v cíli. „Auto zatím skvěle drží, bojujeme dál,“ prohlásil vzápětí.

Jeho týmový kolega Martin Šoltys se zkraje Dakaru sehrává jak s autem Arnoštem, tak i posádkou. Navigátor Roman Krejčí loňský Dakar absolvoval na motocyklu, pro palubního mechanika Jakuba Jiřince je letošní start na slavném závodu premiérový. V písečné části sobotního prologu se posádce nepodařilo napoprvé vyjet jednu z dun a v cíli tak nabrala ztrátu 6 minut a 18 vteřin.

„Musíme se zkoordinovat. Ujasňujeme si co, kdo a jak bude v kabině hlásit a hlídat. Zároveň si zvykám na nové auto. Vidím to tak na den, dva a bude to dobré. S Romanem jsme si sedli, hodně ho to baví a rychle se do navigace dostává,“ popisoval Martin Šoltys, který do druhé části první etapy startoval z třicáté pozice. Měl ale v plánu udělat vše pro to, aby se co nejrychleji posunul blíže ke špici kamionového pole, což se mu podařilo a momentálně načíná třetí desítku průběžného pořadí.

Umístění mohlo být lepší, ale Šoltysovu posádku zbrzdily proražené pneumatiky. „Po prvních 150 kilometrech, během kterých jsme spoustu kamionů předjeli, jsme píchli kolo. Za pět minut jsme ho vyměnili, rozjeli jsme se a po 100 metrech bylo nová guma zase proražena. Znovu jsme měnili pneumatiku a jeli dál opatrně s vědomím, že už nemáme žádnou náhradní. Když jsme se vyhýbali jednomu ze zatarasených úseků, praskla další. Naštěstí se nám povedlo jedno z kol zalepit a poslední dvě hodiny jsme dojížděli za tmy, popisoval Šoltys, který na cestě bloudil, nakonec ale přeci jen dorazil do cíle.

