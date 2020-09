Jihlava se stala dějištěm šestnáctého ročníku Mistrovství České republiky v benčpresu dorostu, juniorů a masters. Nymburský Sokol zde měl zastoupení v jedné ženě a čtyřech mužích. A všichni tito borci se vrátili s medailí.

Nymburský silový trojbojař Miroslav Slovák při svém pokusu | Foto: Foto: Sokol Nymburk

Alena Krčmářová získala za výkon 75 kilogramů zlato, František Stříska bral v MI ve váze do 120 kilogramů rovněž zlatou, v kategorii MII Luboš Billy ve váze do 105 kilogramů a ve váhové kategorii do 120 kilogramů Miroslav Slovák vybojovali taktéž oba placku nejcennější. Navíc Slovák se za zdolaných 240 kilogramů stal nejlepším závodníkem ve věkové kategorii MII bez rozdílu tělesné váhy. Jiří Krčmář získal ve stodvacítce stříbrnou medaili.