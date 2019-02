Semice – Jste příznivci atletiky, nebo jen rádi běháte? Nebo snad chcete jen běžce v akci vidět. Tak to je přesně pro vás. Obecní úřad, základní škola a AFK Sokol Semice totiž pořádají v sobotu pětačtyřicátý ročník Běhu Semicemi.

ilustrační foto | Foto: DENÍK / Lukáš Kaboň

V 8.30 hodin začne prezentace běžců, o hodinu později je nástup a zahájení závodu. Za dalších pět minut vyrazí na trať nejmladší závodníci. Hlavní závod na deset kilometrů odstartuje v 10.30 hodin.

Účastníci semického běhu budou rozděleni do několika věkových kategorií. Nejmladší děti – roč. 2010 a mladší: 50 metrů, děti do 6 let – 2008 – 2009: 100 metrů, děti 6 – 8 let – 2006 – 2007: 200 metrů, děti 8 – 10 let – 2004 – 2005: 250 metrů, mladší žáci, žákyně – 2002 – 2003: 400 metrů, starší žáci, žákyně – 2000 – 2001: 800 metrů, dorost – 1998 – 1999: 2000 metrů, ženy do 39, 40 a více let, muži do 39 let, do 49 let, do 59 let, do 69 let, 70 a více let: 10000 metrů.