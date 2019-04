Nymburk - Předzvěstí už vyhlášeného Nymburského půlmaratonu je závod Běh lipovou alejí. Běžci poběží trasu 10 kilometrů, pro mladší ročníky jsou pak připraveny zkrácené tratě. Akce se koná v neděli 7. dubna a nese sebou i dopravní omezení kolem Ostrova a Sportcentra.

BĚH LIPOVOU ALEJÍ. To jsou závody, které každoročně pořádá oddíl SKP Nymburk. A startují zde i ti nejmladší. | Foto: SKP Nymburk

Závody a zmíněná dopravní omezení se týkají časového rozpětí od 8 do 13 hodin. Trať vede kolem Rémy nebo hotelu Ostrov. Start a cíl je na tartanovém stadionu ve Sportcentru. Jako první vyrazí na trať ti nejmenší, tedy chlapci a dívky do pěti let. Ti se vydají na symbolických 100 metrů. Postupně se poběží podle věkových kategorií celkem 14 závodů. Poté budou ti nejrychlejší žáci a dorostenci oceněni a hlavní závod mužů a žen na 10 kilometrů by měl být odstartován v 11.15 hodin. „Muži a ženy poběží nejprve jeden kilometr na tartanu, pak tři velké okruhy a na závěr 800 metrů na tartanu,“ uvedli pořadatelé z atletického oddílu Sportovního klubu policie.