Aneta se jako první představila v kategorii 11 - -13 let ženy, kde po prvním kole od všech rozhodčích získala známku nejvyšší. Ve finále svůj úžasný výkon potvrdila a získala tak titul Mistryně České republiky v kategorii 11 - 13 let.

Aneta se také představila v kategorii 14 - 16 let dua se svoji parťačkou Kristýnou Fryšákovou. Holky si od prvního kola vedly skvěle a ve finále za veliké podpory diváků předvedly nádhernou sestavu a ze šampionátu si vezly domů nejen první místo, ale také titul Mistryně České republiky v kategorii 14 - 16 let dvojic. Aneta si tak do Poděbrad přivezla tituly dva.

„Na holky jsem ohromně pyšná. I přes covidovou situaci a dojíždění Kristýnky na tréninky z Olomouce, se nám podařilo vše krásně natrénovat. Jsou to opravdové bojovnice a já doufám, že se holkám bude dařit nadále,“ radovala se z úspěšnéh vystoupení svých svěřenkyň trenérka poděbradského oddílu Michaela Holubcová.

Obě dívky mají po mistrovství splněn první nominační závod na mistrovství světa, které se letos v listopadu bude konat ve Francii. „Holkám budeme držet palce, ať se jim nominace povede,“ přeje si Holubcová.