Pňov–Předhradí – V areálu BVC Pňov – Předhradí byla zahájena česká seniorská beachvolejbalová sezona. Úvodním turnajem byl turnaj série A mužů a žen Pohár Českého volejbalového svazu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

V ženské kategorii v utkání o třetí místo porazily Bonnerová s Hermannovou Slovenky Čižmárová – Michalovičová 2:0. Stejným poměrem skončilo finálové utkání, které s přehledem ovládly nasazené jedničky, reprezentantky Klapalová – Háječková. Druhé místo patřilo Tobiášové s Novákovou. První tři páry tak obhájily své nasazení.

„Určitě byl pro nás turnaj dobrou přípravou, hlavně sobotní zápasy nám ukázaly, na čem je potřeba ještě hodně zapracovat,“ uvedla Lenka Háječková, vítězka ženského turnaje.

Mezi muži měli v utkání o třetí místo více sil Lébl s Plačkem, když 2:0 na sety zvítězili nad Tichým s Dumkem. Závěr utkání Martina Lébla v podobě tří bloků v řade byl impozantní. Ve druhém setu finálové utkání vše nasvědčovalo, že Rotrekl s Kufou vybojují tiebreak, když vedli 20:16, ale koncovka se jim nevyvedla a Beneš s Kubalou mohli slavit vítězství v úvodním turnaji sezony.

„Nejtěžší byl asi zápas proti dvojici Tichý – Dumek, která je pro nás ze všech českých párů asi nejnepříjemnější. V utkání jsme se nevyvarovali řady chyb a nakonec to bylo vyrovnané až do konce. Podobně jsme docela často chybovali i ve druhém setu finálového utkání proti Bobbovi a Lasovi. Máme ještě co zlepšovat. Těší nás ale, že i když se nám chvílemi nedařilo podle představ, všechna utkání jsme zvládli. Před úvodem mezinárodní sezony to byla vynikající prověrka,“ řekl vítěz mužského klání Petr Beneš.

Jan Zvěřina