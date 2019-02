NYMBURK - Po letošním finále basketbalové Mattoni NBL se rozvířila hladina basketbalového zákulisí.

Czudek z BK Prostějov | Foto: Archiv

Manažer BK Prostějov Tomáš Rak napadal ve svých vyjádřeních nejen nymburský klub. Proto se vedení ČEZ Basketball Nymburk rozhodlo uvést některá fakta na pravou míru. Proto vzniknul následný otevřený dopis, který zvěřejňujeme v plném znění.

Vážený pane magistře Tomáši Raku, nebývá naším zvykem řešit či ventilovat věci prostřednictvím tisku, ale na základě celé řady Vašich nepravdivých a úmyslně zkreslujících výroků a výpadů vůči našemu klubu za posledních několik měsíců, považujeme za nutné uvést před basketbalovou veřejností věci na pravou míru.

Ačkoliv jsme Vám osobně ani BK Prostějov nezavdali jakoukoliv příčinu, již delší dobu se při různých příležitostech a na různých místech objevují výpady proti našemu klubu a jeho členům. Neznáme pravý důvod Vašeho chování, které již nemá nic společného se zdravou sportovní rivalitou, nicméně máme za to, že svými výroky a útoky zakrýváte své vlastní nedostatky, místo abyste hledal jejich pravé příčiny a s tímto hledání začal od své vlastní osoby.

Chtěli bychom již v počátku zcela jasně deklarovat, že okamžik, kterým BK Prostějov za významné podpory TK plus vkročil na českou basketbalovou scénu, jsme hodnotili velmi pozitivně pro celý český mužský basketbal. Vnímali jsme BK Prostějov jako velmi progresivní prvek s velkou potencí do budoucna, jako krok k posílení úrovně českého klubového basketbalu a samozřejmě i jako rivala velmi potřebného pro rozvoj našeho vlastního klubu. TK plus pak vnímáme jako velmi úspěšnou sportovní agenturu, od které se můžeme mnohému přiučit a velmi si jí, jakož i lidí s ní spojených, nejen z profesního hlediska vážíme.

Musíme však konstatovat, že stejně dobré pocity nesdílíme od vstupu Vaší osoby do funkce gen.manažera BK Prostějov, protože svým jednáním a chováním nejen vůči našemu klubu vytváříte v českém basketbale negativní atmosféru, na kterou jsme dosud nebyli zvyklí a upřímně řečeno si na ni ani nehodláme zvykat. Váš poslední výpad proti našemu klubu nás již nutí reagovat.

Pro nezasvěcené uvádíme citaci z Vašeho rozhovoru pro Prostějovský deník, též publikovaný na webových stránkách Vašeho klubu:

…..“To už bohužel neplatilo o finále ligy, v němž hrály rozhodující roli dva faktory: naše nezkušenost s bojem o titul při první finálové účasti a vysoká kvalita Nymburka po všech stránkách, mimojiné i jeho zákulisní síla ovlivňující termíny přenosů v České televizi. Kvůli jejich přesunům jsme poslední zápas v Děčíně hráli ve středu a úvodní střetnutí na palubovce úřadujícího mistra hned v pátek. Tohle výrazně ovlivnilo zahajovací duel finále, v němž jsme jen těžko mohli zvítězit.“….

Jedná se o absurdní a nepravdivé nařčení, neboť stanovení hracího termínu 1. finálového utkání dva dny po posledním semifinálovém utkání bylo učiněno po dohodě ALK, spol. Sportbohemia a ČT minimálně 2 měsíce předem a výchozí podmínky byly pro všechny účastníky soutěže stejné, to že jste hráli s Děčínem na 5 zápasů jsme mohli těžko nějakým způsobem ovlivňovat.

K uvedené citaci bych si Vás dovolil ještě upozornit, že omlouvání jednoznačného výsledku finálové serie nedostatečnou zkušeností vašeho týmu neodpovídá např. již tomu, že na každé straně bylo 5 velmi zkušených hráčů, kteří již ligové finále absolvovali (Beneš, Sokolovský, Votroubek, Savanovič, Rančík a na straně druhé Czudek, Stuchlý, Šoška, Nečas a Svoboda, o Kudelinovi nemluvě).

Z celé řady vašich útoků a osočování bychom chtěli připomenout jenom několik (i když by jich mohla být celá řada), zejména těch kterými nás pro svou nepravdivost a zkreslování skutečností nejvíce před basketbalovou veřejností poškozujete: - stížnosti, resp. spíše zákulisní intriky proti tomu, aby utkání BK Prostějov komentoval v ČT - údajně tendenčně v neprospěch Vašeho klubu - Jiří Zídek, shodou okolností člen našeho klubu. Nenašel jste dostatek odvahy k tomu, abyste svoje výhrady sdělil Jiřímu Zídkovi osobně. Nezávislí odborníci se pak vyjádřili k vašim výhradám velmi negativně a náš klub naopak neměl absolutně žádné námitky proti tomu, aby naše utkání komentoval přední basketbalový odborník, shodou okolností člen vašeho klubu, pan Michal Ježdík. Osočování našeho klubu že jsme poškodili českou reprezentaci a její partnery, protože jsme neuvolnili na tiskovou konferenci reprezentace jejího kapitána Ladislava Sokolovského, přestože jste věděl, že nebyl uvolněn z důvodu tréninku družstva před utkáním a že jsme více jak 14 dní před konáním tiskové konference žádali, a to bezvýsledně, o změnu termínu nebo alespoň času jejího konání. Označení našeho klubu jako jednoho z původců pro Vás nepřijatelného systému čtvrtfinále ligové soutěže, přestože jste velmi dobře věděl, že si tento systém odhlasovaly samy kluby a to výraznou většinou.

Mohli bychom jich jmenovat ještě několik, ale není to smyslem našeho dopisu. Smyslem naopak je konstatovat a ukázat basketbalové veřejnosti, jejíž mínění se snažíte postavit proti našemu klubu, že za své výpady a nepodložená obvinění schováváte zřejmě svoje vlastní nedostatky a chyby, které si nedokážete přiznat a od skončení finálové serie pravý stav věcí mlžíte úsměvnými výroky typu, že ve finále vlastně zvítězily oba týmy.

Důrazně Vás žádáme, abyste napříště ve svých vyjádřeních a souvislostech o našem klubu používal pouze pravdivá tvrzení podložená fakty a vyhnul se konfrontačnímu způsobu komunikace, který jste vůči nám bezdůvodně zvolil. Nehodláme jej nadále akceptovat.

Dopis předáváme k projednání ALK, pro informaci ČT a klubům Mattoni NBL.

S přáním sportu zdar a basketbalu zvlášť.