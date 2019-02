PROSTĚJOV – Košíkáři Nymburka utrpěli v Mattoni NBL druhou porážku. Tu jim ve svém prostředí připravili basketbalisté Prostějova.

Radoslav Rančík (s míčem) dal v Prostějově 17 bodů. | Foto: Petr Bělka

Prostějov – Nymburk 81:78

Zpočátku to vypadalo, že zápas bude spíše o tom, o kolik hosté vyhrají. Už v 15. minutě vedli o dvacet bodů, ovšem na třetí čtvrtinu by měli hodně rychle zapomenout. V ní se jim nedařilo vůbec nic. Proti zóně Prostějova se Nymburk nemohl střelecky prosadit. Rozehrávači nedokázali připravit pro ostatní dobré pozice a hráči přecházeli na střely z perimetru. Do bezprostřední blízkosti koše mnohokrát dokázali hosté propašovat pouze hráče. Míč, který k němu mířil, uvízl ve spárech některého Orla. Z těchto ztrát vyráželi domácí do protiútoků a ty proměňovali.

Body: Crisp 20, Czudek 16 - Rančík 17, Savanovič 12, Washington 11, Beneš 10, Votroubek a Mirkovič 6, Mack 5, Křemen a Nikkilä 4. Trojky: 22/8 - 18/7. TH: 40/25 - 25/17. Doskoky: 37:31. Chyby: 18:32. Čtvrtiny: 14:23, 20:24, 30:12, 16:19.